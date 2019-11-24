الشارقة تسدل الستار على انتخابات المجلس الاستشاري.. والمرأة تفوز بـ 3 مقاعد

أعلن سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم الأحد، نتائج الانتخابات والقائمة الأولية للفائزين الـ25 الذين خاضوا انتخابات المجلس في منافسة بين 189 مرشحاً لشغل نصف مقاعد المجلس بعد انتهاء فترة التصويت التي استمرت أربعة أيام وفرز جميع الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة على مستوى الإمارة 59,4 في المائة فيما صوت 26 ألفاً و600 ناخب وناخبة من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية البالغ 44 ألفاً و758 مواطناً ومواطنة.. وحققت المرأة في عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فوز ثلاث مرشحات عن مدينة الشارقة ومنطقتي البطائح والحمرية.

ورفعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة ما حققته التجربة الوطنية الديموقراطية للإمارة من نجاح كبير تكلل بتسجيل نسبة قياسية بعدد الناخبين في الدورة الثانية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لتشكل إنجازاً جديداً للإمارة يضاف إلى سجل إنجازاتها النوعية.. كما هنأ رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جميع الفائزين في انتخابات الدورة الثانية للمجلس الاستشاري.

وتتوزع مقاعد عضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للأعضاء الذين يتم انتخابهم على النحو التالي: تسعة مقاعد لمدينة الشارقة.. فيما يخصص ثلاثة مقاعد لكل من الذيد وخورفكان وكلباء ومقعدين لكل من دبا الحصن والمدام ومقعد واحد لكل من الحمرية والبطائح ومليحة.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة الشارقة 19140 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 9593 ناخباً.. فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ثمانية أصوات ووصلت نسبة التصويت إلى 50.1 في المائة.

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة الشارقة كل من المركز الأول شاهين إسحق إسماعيل المازمي بعدد أصوات 791 صوتاً وبالمركز الثاني سيف محمد بن رويجدة بعدد أصوات 732 صوتاً وبالمركز الثالث محمد صالح محمد آل علي بعدد أصوات 559 صوتاً وفي المركز الرابع عن مدينة الشارقة عبد الرحمن محمد إبراهيم الياسي بعدد 409 وفي المركز الخامس حصل محمد علي جابر الحمادي على عدد أصوات 403 أصوات وعبيد عوض عبيد الطنيجي في المركز السادس بـ 376 صوتاً وشريفة موسى حسن المازمي في المركز السابع بعدد أصوات 326 صوتا وفاز جاسم جمعة عمر المازمي بالمركز الثامن بعدد أصوات 297 صوتاً وفي المركز التاسع إسماعيل كامل إسماعيل البريمي بـ 278 صوتاً.

وفي قائمة الاحتياط لمدينة الشارقة حصل عبد الرزاق أسد عبد الله العبدولي على المركز الأول بعدد أصوات 225 صوتاً وحصلت خلود إبراهيم محمد الصايغ على المركز الثاني بـ 214 صوتاً تلاها صالح محمد سعيد بن عاشور في المركز الثالث بـ 193 وفي المركز الرابع حصل فيصل سالم عبد الرحمن المدفع على عدد أصوات 190 صوتاً وحصل خليفة عبيد سيف السويدي على المركز الخامس بـ 185 صوتاً تلاها سادساً مروان عبد الحميد محمد العسكر بـ 183 صوتاً وحصلت جميلة عبد العزيز إبراهيم المقهوي على المركز السابع بـ 178 صوتاً وحصل عبد الباسط أحمد سلطان أبو الزود على المركز الثامن بـ 161 صوتاً وحصل مروان محمد إبراهيم الهرمودي على المركز التاسع بعدد أصوات 155 صوتاً.

أما في مدينة الذيد فقد بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية فيها 2273 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 1733 ناخباً .. فيما لم تسجل أية أصوات باطلة ووصلت نسبة التصويت إلى 76.2 في المائة.

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة الذيد في المركز الأول جمال محمد سلطان بن هويدن بعدد أصوات 266 صوتاً وبالمركز الثاني عبيد محمد القابض الطنيجي بـ 235 صوتاً و بالمركز الثالث محمد سالم سيف الطنيجي بـ 202.

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة الذيد كل من محمد زايد خليفة الطنيجي في المركز الأول بعدد أصوات 189 صوتاً وبالمركز الثاني راشد مهير بخيت الكتبي بـ 176 صوتاً وفي المركز الثالث عوض راشد سعيد الطنيجي بـ 158 صوتاً.

و في مدينة دبا الحصن بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية بها 3659 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 2567 ناخباً.. فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ثلاثة أصوات ووصلت نسبة التصويت إلى 70.2 في المائة.. وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة دبا الحصن في المركز الأول سيف علي الطليع الظهوري بعدد أصوات 407 أصوات و بالمركز الثاني طالب علي البلي الظهوري بـ 277 صوتاً.

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة دبا الحصن كل من حميد عبيد علي الحمودي في المركز الأول بعدد أصوات 259 صوتاً وبالمركز الثاني محمد محمد عبيد المهلبي بـ 250 صوتاً.

Advertisements

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة الحمرية 640 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 412 بدون تسجيل أصوات باطلة.. فيما وصلت نسبة التصويت إلى 64.4 في المائة.

وفازت بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة الحمرية فاطمة علي حميد المهيري بعدد مصوتين 137 ناخباً وناخبة وفي قائمة الاحتياط عن منطقة الحمرية حصل راشد غانم عبيد الشامسي على 94 صوتاً.

وفي منطقة المدام بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية 1491 مواطنا ومواطنة وعدد المصوتين 1007.. فيما لم تسجل أية أصوات باطلة ووصلت نسبة التصويت إلى 67.5 في المائة .. وفاز بعضوية المجلس في المركز الأول دغيش راشد سالم الكتبي بعدد مصوتين 197 ناخباً وناخبة و بالمركز الثاني سهيل سالم حمد الكعبي بعدد أصوات 169 صوتاً.. وضمت قائمة الاحتياط كل من حمد سالم عبيد عيد في المركز الأول بعدد أصوات 142 صوتاً وبالمركز الثاني أحمد عبد الله راشد معدن بـ 105 أصوات.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة البطائح 797 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 581 من دون تسجيل أصوات باطل .. فيما وصلت نسبة التصويت إلى 72.9 بالمائة وفازت عن منطقة البطائح عفراء خادم حليس الكتبي بعدد مصوتين 145 ناخباً وناخبة وضمن قائمة الاحتياط حصل عبد الله مهير بليشة الكتبي بعدد 110أصوات.

وكان قد تم أمس إعلان نتائج الانتخابات في كل من مليحة والبطائح وخورفكان وكلباء .. ففي مليحة بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية 1240 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 963 فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة صوتين ووصلت نسبة التصويت إلى 77.7 بالمائة.. وفاز بعضوية المجلس عبد الله مصبح سعيد الكتبي بـ 310 أصوات وفي قائمة الاحتياط حصل محمد سالم خلفان بن جرش على 146 صوتاً.

وفي مدينة خورفكان بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية 8401 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 5634.. فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة أربعة أصوات ووصلت نسبة التصويت إلى 67.1 بالمائة و فاز بالمركز الأول محمد عبدالله عبدالرحمن الريسي بـ 475 صوتاً وبالمركز الثاني عبدالله إبراهيم موسى عبدالله بـ 457 صوتاً وعبد الله موسى إسماعيل البلوشي بـ 419 صوتاً.

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة خورفكان كل من خالد أحمد بوهندي المنصوري في المركز الأول بعدد أصوات 397 وبالمركز الثاني أحمد عبدالله الجراح الحمادي بـ 380 وفي المركز الثالث ضمن قائمة الاحتياط محمد عيسى محمد الحوسني بـ 359.

أما في مدينة كلباء فقد بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية 7117 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 4090.. فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ثلاثة أصوات ووصلت نسبة التصويت إلى 57.4 بالمائة وفاز بالمركز الأول عبد الله ابراهيم عبد الله الدرمكي بعدد مصوتين 664 ناخباً وناخبة وبالمركز الثاني عبد الله مراد ميرزا عبد النبي بـ 620 صوتاً وحميد جاسم حميد السويجي بـ 553 .. وضمت قائمة الاحتياط عبيد صالح حسن المختن في المركز الأول بعدد أصوات 367 وبالمركز الثاني عيسى كايد حسن الدرمكي بـ 323 وفي المركز الثالث حصلت نجاح محمد عبيد التفاق على 209 أصوات.

اقرأ أيضاً.... 59.4 % نسبة المشاركة في انتخابات «استشاري الشارقة»

ومن المقرر أن تتبع عملية فرز النتائج فترة للطعون خصص لها يوما 25 و 26 من نوفمبر الجاري .. فيما يكون رد اللجنة على الطعون يوم 27 نوفمبر الجاري وصولاً إلى اعتماد القائمة النهائية للفائزين بتاريخ 28 نوفمبر الجاري.