كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| داخل مصنع في الشارقة لإعادة تدوير الملابس المهملة

تنتشر الحقائب الممتلئة بالملابس القديمة في جميع أنحاء المصنع، والعديد من الملابس ممزقة، بعضها فيها ثقوب بينما البعض الآخر لا يزال في حالة جيدة.

عندما بدأت هذه التقنية لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا، كانت شركة Hands Industries في الشارقة واحدة من أوائل شركات إعادة تدوير المنسوجات المستعملة في الإمارات.

ومنذ ذلك الحين ازدهر العمل، وهذه الأكياس العملاقة تزن حوالي 150 كجم وتحتوي على ملابس من جميع أنحاء العالم مكدسة بارتفاع 10 أمتار.

وقال نواز خان، مدير مبيعات الشركة: “نأخذ الملابس التي لا يريدها الناس ونعيد تصنيعها مرة أخرى … لقد بدأنا منذ 19 عامًا بأربعة أشخاص ولدينا الآن أكثر من 200 موظف”.

كل أسبوع، يصل طوفان من الملابس من جميع أنحاء العالم إلى المصنع في المنطقة الصناعية بالشارقة. وتشتري الشركة المنسوجات من أكثر من ثماني دول قبل إعادة التدوير وإعادة البيع للعملاء في العالم النامي.

ويتراوح سعر الشراء من 60 سنتًا إلى 1 دولار للكيلو، اعتمادًا على بلد المنشأ. وفي أسبوع واحد فقط، يمكن للشركة شراء ما يقرب من 400 طن من الملابس وتصدير 160 طن.

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ويتم إرسال حوالي 10 أطنان إلى مصنع القطع لتحويلها إلى خرق تنظيف صناعية. وكل شهر، تصدر إدارة العمليات حوالي 200 طن من الخرق المخصّصة حسب الطلب.

ويختار ثلاثون عاملاً العناصر ويقسمونها إلى ثلاث فئات رئيسية. وتشكل ملابس النساء الجزء الأكبر من الملابس، ثم ملابس الأطفال، ثم ملابس الرجال.

ويقوم 60 موظفاً آخر بفصل العناصر إلى فئات فرعية. وإجمالاً، يتلقى المصنع حوالي 150 نوعًا من العناصر، من الأحذية إلى ملاءات الأسرة والفساتين والبلوزات.

وتعد دولة الإمارات اليوم واحدة من أكبر مصدري الملابس المستعملة على مستوى العالم. وفي عام 2017، بلغت قيمة الصادرات المقدرة حوالي 57 مليون دولار، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.