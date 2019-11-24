كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تاريخ الإمارات يعرض في برج خليفة مع الأضواء

تم عرض سلسلة وثائقية بعنوان “تاريخ الإمارات” في برج خليفة مع عرض ضوئي يوم الجمعة.

وسيتم بث حلقات جديدة من السلسلة المكونة من خمسة أجزاء على جميع القنوات التلفزيونية المحلية في الساعة 9 مساءً يوميًا وحتى 28 نوفمبر في الفترة التي تسبق احتفالات العيد الوطني.

العرض تقديمي لـ Image Nation Abu Dhabi يقدم نظرة رائعة على تاريخ المنطقة الذي يبلغ عمره 125000 عام.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة Image Nation Abu Dhabi ورئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي : يعد “تاريخ الإمارات” أكثر من مسلسل تلفزيوني ويشكل حدثًا بارزًا يجمع بين المجتمعات في الإمارات”.

وأضاف “يمتد الفيلم الوثائقي من الاكتشافات الأثرية القديمة إلى أحدث التطورات التكنولوجية، حيث يلقي الضوء على تراثنا الرائع”.

وفي ليلة الجمعة، استحوذ ضوء برج خليفة على المارة بمعاينة للمحتوى الوثائقي، بما في ذلك الاكتشافات الأثرية، والغوص على اللؤلؤ والمناظر الطبيعية القديمة المتحركة.

وتعرض شبكات المحمول المحلية التي ستستضيف السلسلة على خدمات البث عند الطلب “HSTORY UAE” على الهواتف في جميع أنحاء البلاد لتسليط الضوء على أهمية البرنامج، بحسب غلف نيوز.

وفي 26 نوفمبر، يعرض متحف اللوفر أبو ظبي مقتطفات من الفيلم الوثائقي كجزء من حديث عن لؤلؤة أبو ظبي، وتم كشف النقاب عنها من قبل دي سي تي الشهر الماضي، وتم اكتشاف اللؤلؤة التي يبلغ عمرها 8000 عام في جزيرة مروة، وهي معروضة في الحلقة الثالثة – تجارة – من تاريخ الإمارات، وهي معروضة حاليًا في المتحف.

Advertisements

وعلى مدى الشهرين الماضيين، سافر متحف رقمي متنقل يضم مقاطع فيديو مبتكرة ومحفورات ثلاثية الأبعاد ومحتوى VR تفاعلي من الفيلم الوثائقي إلى المدارس والجامعات العامة والخاصة في جميع أنحاء الإمارات، ليجذب الطلاب إلى تراث الإمارات الغني.

وسيتم الجمع بين هذه السلسلة مع محتوى غامر ومتحف رقمي متنقل وخبرات الواقع الافتراضي التي ستنقل المشاهدين تحت الماء مع غواصي اللؤلؤ التقليديين عبر الصحراء وداخل قصر الحصن.

معلومات الحلقات:

الحلقة الأولى، المجتمع، تفتح قصة دولة الإمارات قبل 125000 عام في أعقاب الهجرات البشرية المبكرة من أفريقيا وولادة الحضارات، وكذلك بداية نظام مجلس الحوكمة وإيمان الإمارات الدائم بالمساواة.

في الحلقة الثانية، الابتكار، يسلط الفيلم الوثائقي الضوء على كيف ساعد الابتكار المستمر في صيد الأسماك والزراعة والحوكمة شعب الإمارات على تحمل واحدة من أقسى مناخات العالم منذ آلاف السنين.

وفي الحلقة الثالثة “التجارة”، يرى المشاهدون كيف كانت طيران الإمارات نقطة محورية للناس من جميع أنحاء العالم لعدة قرون، من طرق التجارة القديمة إلى شبكات الملاحة الجوية الحديثة في الإمارات.

وتستكشف الحلقة الرابعة ممارسات الدفن في العصر الحجري الحديث القديمة، ودليلًا على طقوس الأفعى وأنقاض معبد الشمس، بينما تكشف الأدلة الأثرية أن الناس هنا كانوا دائمًا يعتزون بالمجتمع فوق الفرد. وتُظهر الحلقة دور الإمارات كمنارة للتعايش السلمي،

وتحت عنوان الوحدة، ستسلط الحلقة الأخيرة الضوء على الاتجاه التاريخي نحو الوحدة في الإمارات. ويختتم الفيلم الوثائقي بأصول وقصص القبائل على مدى المائتي عام الماضية، وكيف تكيّفت وتطورت ووحدت في نهاية المطاف لتشكيل دولة الإمارات في عام 1971.