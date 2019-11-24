محمد بن زايد يبحث وفلورنس بارلي العلاقات العسكرية والدفاعية

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس - في قصر الشاطئ بأبوظبي - معالي فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية الصديقة التي تزور الدولة حالياً.

وبحث سموه والوزيرة - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية ومستوى التنسيق بين الجانبين في ظل حرص قيادتي البلدين المستمر على رفع مستوى التعاون والعمل المشترك.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة، وأهم الجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.

وقدمت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، خلال اللقاء، التعازي لسموه في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، فيما أعرب سموه عن شكره وتقديره للوزيرة على ما أبدته من مشاعر طيبة.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ولودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة والوفد المرافق.

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