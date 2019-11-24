59.4 % نسبة المشاركة في انتخابات «استشاري الشارقة»

علي الهنوري، أحمد مرسي، لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، أن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس التي وصلت إلى 59,4% من مجموع عدد الهيئات الانتخابية الذي وصل إلى 26 ألفاً و600 ناخب وناخبة عن 9 مراكز انتخابية، تغطي مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وكان قد أعلن عن بعض النتائج الأولية للانتخابات في بعض المناطق.

وتقدم المستشار بن نصار بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة نجاح العملية الانتخابية للإمارة، وتحقيق هذه النسبة القياسية بعد الانتهاء من مرحلة التصويت وفرز الأصوات التي تعكس حرص أبناء الإمارة على تلبية نداء صاحب السمو حاكم الشارقة، ومشاركتهم في صنع القرار.

واختتم المواطنون في إمارة الشارقة أمس اليوم الرابع والأخير، في «العرس الانتخابي» لاختيار 25 عضواً يمثلونهم في المجلس الاستشاري من بين 189 مرشحاً، وسط توافد من قبل الناخبين في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وعبر المواطنون المشاركون في الانتخابات عن سعادتهم بالمشاركة واختيار من يمثلهم لعضوية المجلس الاستشاري بالإمارة، وكذلك في الإجراءات السهلة والمبسطة والسلسة في عملية سير الانتخابات، في المراكز التسعة المتوفرة في أرجاء ومدن الإمارة كافة، والمجهزة بأفضل الوسائل التقنية لتسهيل عملية الاقتراع، وفق أعلى معايير الدقة، لتستوعب 44 ألفاً و758 مواطناً ومواطنة سجلوا أسمائهم عبر التطبيق الإلكتروني للانتخابات.

وأكد أحمد الجروان رئيس لجنة إدارة الانتخابات في الشارقة، أن العرس الانتخابي مر بصورة سهلة وميسرة، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تقديم كافة وسائل الراحة للناخبين عبر المراكز الانتخابية، والتي فتحت أبوابها للتصويت على مدى الأيام الأربعة لمدة 12 ساعة يومياً من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً لكافة مواطني الإمارة في نادي الشارقة للشطرنج، منطقة الحمرية، بلدية منطقة الحمرية، مركز إكسبو خورفكان، جامعة الشارقة- كلباء، مجلس ضاحية دبا الحصن، جامعة الشارقة - الذيد، بلدية منطقة البطائح، نادي مليحة الثقافي، بلدية منطقة المدام.

من جانبه، أكد العميد عارف بن هديب، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في القيادة العامة لشرطة الشارقة أن عملية الانتخابات لم تستغرق سوى دقائق بسيطة وتمت بصورة ميسرة وسهلة جداً، وأن القائمين على مراكز الانتخاب حريصون على تقديم الصورة المشرفة التي تليق بالإمارات والانتخابات بصورة عامة، والخاصة بالمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة على وجه الخصوص.

وقال: إن صوت الناخب أمانة يجب أن يمنحه لمن يستحقه من أعضاء المجلس الاستشاري، وأن يصوت لمن يجده أنه الأنسب الذي يمثله في أروقة المجلس، وبصورة برلمانية متحضرة، كما أن الناخب يملك فرص التعرف على البرامج الانتخابية للمرشحين وتحديد مدى الاقتناع بها، وكذلك الإلمام بسمعتهم وسيرتهم الطيبة، وعليه يحدد الناخب أحقية صوته لأي مرشح يراه مناسباً، مشيراً إلى أن هذا الزمان منح الفرص للجميع بأن يعطي ويظهر عطاءه وكذلك يحاسب على تقصيره، وأنه سيسأل عن عدم أمانته في تحقيق برنامجه الانتخابي الذي استقطب به أصوات ناخبيه، في ظل تطور سريع ومتاح لكافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن العرس الديمقراطي الذي عاشته الشارقة خلال هذه الأيام لاختيار 25 عضواً يمثلونهم في المجلس الاستشاري من بين 189 مرشحاً، يعتبر تطوراً كبيراً للدورة السابقة والتي كانت الأولى من عملية الانتخاب، حيث تتطور بصورة سريعة ومدروسة من خلال المراكز وانتشارها وسهولة التصويت، وكذلك التنظيم الجيد والمرونة والخصوصية كذلك التي تتميز بها الشارقة والتي تتيح لكافة أفراد الأسرة من نساء ورجال وشباب للإدلاء بأصواتهم بأريحية وشفافية كبيرتين. وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أنه ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، فمن المقرر أن تتبع عملية فرز النتائج فترة للطعون، ويخصص لها يوما 25 و26 نوفمبر، بينما يكون رد اللجنة على الطعون بتاريخ 27 نوفمبر، ويجري اعتماد القائمة النهائية للفائزين بتاريخ 28 نوفمبر.