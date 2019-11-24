«رحالة شرطة أبوظبي» يطوف الإمارات السبع

أبوظبي (الاتحاد) انطلق من أمام متحف شرطة المربعة بمنطقة العين فريق رحالة شرطة أبوظبي للدراجات الهوائية التابع لفريق التحدي والمغامرات بمركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي في رحلة يطوف فيها الإمارات السبع تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 48.

وأوضح العقيد محمد عبيد بو علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية أن المبادرة يشارك فيها عدد من منتسبي شرطة أبوظبي بدراجاتهم الهوائية حاملين علم الدولة، مشيراً إلى أن الفريق سيطوف الإمارات السبع وصولاً إلى مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف: إن التجربة تعكس اهتمام شرطة أبوظبي بتشجيع العناصر الشرطية على تبني روح التحدي والمغامرة واثبات قدرة عناصرها على مواجهة المصاعب وتنمية الصفات القيادية والشجاعة وروح العمل الجماعي وتجسيدا لمعاني الولاء والانتماء والاعتزاز بعلم الدولة رمز الوحدة الوطنية وفخر مسيرة البناء والإنجاز..وذكر الملازم أول سالم أحمد السنيدي مدير فرع المغامرات بمركز التربية الرياضية الشرطية ان فريق التحدي والمغامرات حقق العديد من الانجازات وقام بعدد كبير من المبادرات التي من شأنها إبراز مهارات وقدرات منتسبي شرطة أبوظبي وتشجيعهم على التحدي وغرس معاني حب الوطن في نفوسهم.

وأشار إلى أن الرياضيين قد خضعوا لمجموعة من الاختبارات الطبية والمهنية والرياضية والتدريب المكثف ليكونوا على استعداد والتأقلم على التعايش مع الظروف المناخية والطبيعية وتحدي الصعاب.

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