صندوق الوطن يحتفل بتخريج 500 مبرمج في الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل صندوق الوطن بتخريج قائمة جديدة من المشاركين في فعاليات الجولة الثانية من برنامج «المبرمج الإماراتي»، الذي أقيم في منطقة الظفرة بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة بدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة والمدارس المجتمعية في أبوظبي.

واكتسب المشاركون في البرنامج على مدار شهرين مهارات متميزة في البرمجة، وذلك من خلال مجموعة مكثفة من الدورات والبرامج التعليمية، إلى جانب مجموعة من ورش العمل والمحاضرات التي قدمها نخبة مختصة من الخبراء في المجال، بما فيها تطوير مهارات التفكير الإبداعي والتحليلي، وكيفية بناء تطبيق إلكتروني، والتصميم. وقال محمد تاج الدين القاضي، مدير عام صندوق الوطن: نحن سعداء بهذه الكوكبة الجديدة من المبرمجين الإماراتيين، التي ستضاف لقائمة طويلة من المستفيدين من البرنامج المبتكر الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل جيل من الكفاءات المتميزة تتقن البرمجة وعلى جاهزية تامة لتلبية متطلبات سوق العمل في المستقبل.

ومن جهته قال عمر صوينع السويدي، مدير دائرة المكتب التنفيذي في أدنوك: كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية، نلتزم في أدنوك بدعم وتوفير تجارب تعليمية مبتكرة تزود الجيل القادم من شباب الإمارات بالمهارات العملية التي يحتاجونها لمواكبة تطورات هذا العصر، وتمكنهم من إطلاق طاقاتهم الإبداعية ليصبحوا قادرين على المساهمة في تطور المجتمع ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ويأتي برنامج «المبرمج الإماراتي» تماشياً مع برامج أدنوك لدعم التعليم والتدريب للأجيال الشابة الموهوبة في الإمارات والتي نطمح من خلالها إلى خلق تأثير إيجابي اجتماعي مستدام.