«الداخلية» تحتفي باليوم العالمي للطفل

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الداخلية فعاليات موسعة بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام وذلك في مبنى الوزارة. وحضر الفعاليات الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخيلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين. كما حضرها اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي والعميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة والرائد دانه حميد المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية والمديرون العامون ومديرو الإدارات وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين والعنصر النسائي من مختلف إدارات وزارة الداخلية.

وتبذل وزارة الداخلية جهوداً كبيرة لتعزيز حماية الطفل، ومشاركتها في الاحتفال بهذه المناسبة العالمية تؤكد على اهتمامها بكل شرائح المجتمع، لاسيما الأطفال الذين يشكلون نسبة كبيرة من مجتمعنا، حيث عملت على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة من خلال كوادر مؤهلة ومدربة وذات كفاءة ومهارة عالية، وعلى دراية تامة بكيفية التعامل مع هذه الفئة الجوهرية. وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة والمسابقات الترفيهية التي شارك فيها عدد من طلاب مدرسة المروة ومدرسة الآفاق ومدرسة خليفة بن زايد ومجموعة من الطلاب أصحاب الهمم من مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وعدد من أبناء الموظفين العاملين بالوزارة.

كما تضمنت الفعاليات عدداً من المحاضرات في مجالات التسامح وحقوق الطفل وثقافة احترام القانون والسلامة الرقمية والرعاية الأسرية والأمان «الأسرة المسعفة» ومخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال، كما تم عمل مسابقات ثقافية واجتماعية للأطفال، وتنظيم مرسم حر وورش ترفيهية للأطفال حيث تم توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين.

وشارك الإسعاف الوطني بالحدث بهدف نشر وترسيخ ثقافة الإسعاف من خلال تقديم محاضرة توعوية تفاعلية تحت عنوان «الأسرة المسعفة»، هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية وجود ثقافة الإسعاف في كل بيت والوعي العام بخطوات الإسعافات الأولية الأساسية خاصة بين الأطفال وكيفية التواصل مع الإسعاف في الحالات الطارئة. وتم استعراض إنقاذ حالة توقف قلب نفذتها الطفلة نورة الهاجري تبلغ من العمر 7 سنوات ونجحت في اتباع وتطبيق إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي كمثال وضح أهمية وجود الوعي الإسعافي في كيفية التعامل مع حالات طارئة عبر إجراءات بسيطة قد تنقذ حياة الكثيرين.