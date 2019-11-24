6 مشاريع لـ«الذكاء الاصطناعي» في كلية الهندسة بجامعة الإمارات

عمر الحلاوي (العين)

أعلنت كلية الهندسة بجامعة الإمارات، عن إنشاء 6 مشاريع أكاديمية كبرى للذكاء الاصطناعي وتشمل: «الفاب لاب»، و«المصانع التعليمية»، واستحداث تخصص «مختبرات الروبوتات» للذكاء الاصطناعي، و«قاعدة البيانات الضخمة ومكتبة المواد للمواد»، و«معمل التطبيقات»، وتشكل هذه المشاريع مبادرات جامعة الإمارات في الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل باستمرار في تشجيع المشاريع البحثية لطلبة الدراسات العليا، وإطلاق مجموعة من برامج الدراسات في مجال الذكاء الاصطناعي، من ضمنها البرنامج العلمي التخصصي».

وتجري كلية الهندسة بالتعاون مع الكليات الأخرى تطوير العديد من البحوث العلمية والتطبيقية لمجالات الذكاء الاصطناعي، ومن أمثلة هذه المشاريع المشتركة، مشروع دراسة الماجستير حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في تقدير العمر الافتراضي لحاملات القواعد للمكائن والتصنيع باستخدام أنظمة الرؤية، كما أنه جار العمل على تطوير مشاريع بحثية، حول صناعة المصنع الذكي، وهي أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، حول مفاهيم المصانع الذكية، والاستقلال بالتحكم الذاتي، وكذلك إنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية، وذلك من خلال البحث والتطرق لنتائج المصانع الذكية، والتقنيات التمكينية الخاصة بها، ومنهجية البناء والتشغيل.

وأشار الدكتور صباح الكاس عميد كلية الهندسة إلى حرص جامعة الإمارات على نشر الوعي وتطوير مناهجها العلمية ومراكزها البحثية لتكون منصة بحثية للعديد من الدراسات والأبحاث المتخصصة في استخدام الابتكارات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عصر الثورة الصناعية الرابعة وأن هذا التحدي يتطلب بناء كفاءات علمية في هذا المجال، والاهتمام بعلوم الحاسب الآلي المتطورة، والمرتبطة بالمجال الهندسي، وتشجيع الطلبة على دراسة هذا التخصص، لخلق قاعدة من الكوادر البشرية المواطنة.

وأوضح الدكتور خليفة حارب، الأستاذ المشارك بقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة الإمارات، بأن مختبر الذكاء الصناعي يعد العمود الفقري للذكاء الاصطناعي في عصر الثورة الصناعية الرابعة، لذلك الجامعة بصدد إنشاء عدة مشاريع كبرى متعلقة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الجميع في كلية الهندسة يعمل علي دائرة التعاون لإنجاز الأبحاث المشتركة بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية والكليات، كما تشكل المشاريع المشتركة في هذا المجال الحيوي المهم انطلاقة وركيزة أساسية يعتمد عليها في تطوير البحوث العلمية والتطبيقية لمجالات الذكاء الاصطناعي، ومن أمثلة هذه المشاريع المشتركة مشروع دراسة الماجستير حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في تقدير العمر الافتراضي لحاملات القواعد للمكائن والتصنيع باستخدام أنظمة الرؤية وغيرها من المشاريع البحثية في الدراسات العليا لدرجة الماجستير والدكتوراه.

وأشار الدكتور قربان ميمون من قسم الهندسة الكهربائية إلى أن القسم يعمل حاليا على تعزيز جودة البرامج العلمية والبحثية المتخصصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من خلال توفير دورات متخصصة لطلبة الدراسات العليا، وإشراك الطلبة مع أعضاء الهيئة التدريسية لإجراء البحوث في الموضوعات ذات الصلة التي تركز على المجال النظري، وكذلك مجال التطبيق في الذكاء الاصطناعي وهذه الدورات التي تقدم بانتظام هي عن الذكاء الاصطناعي، والشبكات العصبية الاصطناعية، ودورة جديدة في التعلم الآلي لطلاب الدكتوراه.