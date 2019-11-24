نهيان بن مبارك يطلق كتاب «نخيل التمر بالإمارات»

أبوظبي (الاتحاد) أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، كتاباً جديداً بعنوان «نخيل التمر في الإمارات»، يتضمن إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور (من عام الاتحاد 1971 إلى عام التسامح 2019)، حيث تعتبر شجرة النخيل ثروة وطنية وذات تاريخ عريق في دولة الإمارات العربية المتحدة ليس كمصدر للغذاء فقط ولكن لارتباطها النفسي والثقافي بالإنسان الإماراتي.

وقال معاليه: إن النشاط الزراعي بدولة الإمارات وزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل خاص يعتبر دعامة أساسية ومهمة لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة لكونه مصدراً رئيسا لتعزيز الأمن الغذائي لأفراد المجتمع، وتنويعاً لمصادر الدخل القومي. من هذا المنطلق كان اهتمام مؤسس النهضة الزراعية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».. بقطاع الزراعة.. بصفته دعامة أساسية من دعائم البناء والتنمية، حيث قال «إننا نرى فيها أسس وجذور حضارتنا ومنبع القوة التي أسهمت في المحافظة على العديد من أجيالنا».

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