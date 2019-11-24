الإمارات وبولندا تناقشان تعزيز العلاقات في النقل البحري

دبي (الاتحاد) بحث معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مع ماريك جروبتشيك وزير الاقتصاد البحري والملاحة الداخلية لجمهورية بولندا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين، خاصة في المجالات الاقتصادية وتعزيز الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية والبولندية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الدولة للعاصمة البولندية وارسو، حيث كان باستقبالهم الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي، سفير الدولة لدى بولندا وعدد من المسؤولين في السفارة حيث رافق معالي الوزير وفد يضم عددا من المسؤولين من موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية ودائرة الموانئ والجمارك في الشارقة.

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