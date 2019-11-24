شخبوط بن نهيان يشارك في «العربي للقيادات الشابة» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، أن الاجتماع العربي للقيادات الشابة الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي الشهر القادم، يؤسس لاستراتيجية عربية مشتركة لتمكين الشباب العربي في أوطانه.
ويشارك السفير إلى جانب وزراء الشباب العرب ونخبة من القادة وصناع القرار من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية العربية في فعاليات الدورة الأولى والتأسيسية من «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية في أبوظبي يومي 10 و 11 ديسمبر2019.
وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تؤكد دوماً على أهمية دعم قطاع الشباب، وتمكينه على كل المستويات، مشيراً إلى وجود مبادرات ومشاريع كثيرة لصالح الشباب، أدت إلى صقل شخصية الشباب الإماراتي، وتأهيله، ووصوله إلى مراتب متقدمة على صعيد التنمية ومكانته المحلية والعالمية، موجهاً شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، على رعايته فعاليات الدورة الأولى بما يمنحها أهمية كبيرة.
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