إطلاق «رواد الهمم» لتمكين منتسبي «زايد العليا»

أبوظبي (وام)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم انضمام أكاديمية الإمارات إلى الحملة العالمية «كن التغيير» لتغيير المفاهيم حول إمكانيات أصحاب الهمم وتسليط الضوء على دورهم في التنمية.

جاء ذلك بعد التوقيع على وثيقة الانضمام إلى الحملة، واتفاقية لتقديم الخدمات التدريبية بين الجانبين تقوم بموجبها الأكاديمية بتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي بعنوان «رواد الهمم» يختص بإدارة المشاريع التجارية الصغيرة للعمل على تمكينهم من تأسيس وإدارة مشاريعهم الاقتصادية الخاصة والانخراط في المجتمع تحت شعار «نؤمن بقدراتهم في التنمية».

تم توقيع الوثيقة والعقد بمقر مؤسسة زايد العليا، حيث وقع عن المؤسسة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام، ومن جانب الأكاديمية الدكتور عبدالله الكوافي أبونعمة الرئيس التنفيذي للأكاديمية.

وتوفر شركة «ترايتسار» للهندسة والإنشاءات الكائنة بإمارة أبوظبي، الدعم المالي لتنفيذ البرنامج التدريبي، الذي يأتي في إطار جهود مؤسسة زايد العليا المتواصلة للعمل على تأهيل أصحاب الهمم لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وجاءت هذه المبادرة لاستكمال مشروع استخراج الرخص التجارية لأصحاب الهمم، والهدف من تنفيذ البرنامج هو الاستثمار في أصحاب الهمم وتمكينهم في المجال الاقتصادي، وتمكينهم من فتح وإدارة مشاريع اقتصادية صغيره.

وأثنى عبد الله الحميدان على جهود أكاديمية الإمارات الحيوية والهامة في توفير برامج التعليم والتدريب للخريجين والمهنيين الجدد ولاسيما أصحاب الهمم، ونشر المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، ودورها كشريك استراتيجي فاعل ومهم في دعم جهود مؤسسة زايد العليا نحو تحقيق أهدافها الرئيسية في تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.

وأكد أن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يحرص على الإشراف المباشر وتقديم التوجيهات لإنجاح المبادرات والمشروعات التي تعمل لتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، ولاسيما حملة «كن التغيير» مشيراً في هذا الإطار إلى حضور سموه المؤتمر الصحافي الموسع الذي عقد للإعلان عن انطلاق الحملة.