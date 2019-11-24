لجان «الوطني» تناقش ثمانية موضوعات عامة

أبوظبي (الاتحاد) تناقش لجان المجلس الوطني الاتحادي ثمانية موضوعات عامة مدرجة على جداول أعمالها، حيث وافق المجلس على إحالتها إليها خلال الجلسة الأولى من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، والتي تتناول قطاعات المواصلات والتوطين والتربية والتعليم والسياحة والاتصالات والتأمينات الاجتماعية والبيئة، وذلك لإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها إلى المجلس بما يمكنه من ممارسة اختصاصاته الرقابية والتشريعية.

والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال اللجان هي: سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وسياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات).

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