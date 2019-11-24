«البنية التحتية»: صيانة وقائية لطرق في رأس الخيمة وأم القيوين

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أنجزت وزارة تطوير البنية التحتية صيانة أجزاء من شارع الشيخ محمد بن زايد وبدأت الوزارة في تنفيذ صيانة وقائية لبعض الطرق الاتحادية خاصة في رأس الخيمة وأم القيوين وأنجزت فرق الوزارة فتح جميع الأنفاق التي غمرتها الأمطار في الطريق الدائري برأس الخيمة.

وأوضح المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق الاتحادية في وزارة تطوير البنية التحتية أن فرق الوزارة أنجزت الصيانة المطلوبة للأجزاء التي تتعرض لجرف جانبي للتربة على شارع الشيخ محمد بن زايد خاصة في رأس الخيمة وأم القيوين.

وأضاف: تم سحب المياه التي تجمعت في أنفاق الطريق الدائري في رأس الخيمة، كما أنجزت الفرق المتخصصة الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء بالشارع، وبدأنا في الصيانة الوقائية ضمن الاستعداد لموسم الأمطار الذي انطلق فعلياً.

وتابع: جميع عبارات الطرق التي تنفذها الوزارة تخضع حالياً للرقابة، حيث تقوم الفرق بالتأكيد على جاهزية هذه العبارات لتصريف مياه الأمطار بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى أن بعض العبارات يجري تصريف مياهها عبر المضخات لسرعة إنجاز فتحها وضمان عدم عرقلة حركة السير.

من ناحيتها أكدت دائرة الخدمات في رأس الخيمة مواصلتها صيانة الشوارع التي تضررت من الجرف الجانبي للتربة والذي طال حوالي 12 طريقاً بالإمارة، كما أنجزت الدائرة إزالة الشوائب والأشجار المتساقطة بالطرق.

وأكدت لجنة الطوارئ بالدائرة أنها تواصل العمل لصيانة العبارات وتنظيفها بعد الانتهاء من سحب المياه من جميع الشوارع بالإمارة.

وكشفت الدائرة عن إعادة حركة السير لمعظم الطرق التي تعرضت لعمليات الجرف الجانبي خلال الأمطار.

وقال المهندس عيسى الشامسي نائب مدير دائرة الخدمات إن لجنة طوارئ الأمطار تواصل العمل في سحب المياه وإزالة الشوائب من الطرق، وصيانة جوانب وحواف الطرق التي تتعرض لزحف التربة بسبب الأمطار الغزيرة.

وتابع: نقوم بعمل تقوية لهذه الطرق وصيانتها والتأكد من جاهزية العبارات ضمن الاستعدادات للأمطار القادمة، مشيراً إلى أن الفرق التابعة للجنة الطوارئ جرى تقسيمها على عدة مناطق كل في تخصصه لإنجاز الأعمال الموكلة له بالسرعة المطلوبة.