تحت رعاية منصور بن زايد.. «سيال الشرق الأوسط» ينطلق ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تشارك كوكبة من الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والضيافة، في فعاليات الدورة العاشرة من معرض «سيال الشرق الأوسط»، الفعالية التجارية الأبرز، التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر.

وتحتفي الفعالية البارزة هذا العام والتي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، باستضافة مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالأغذية، وذلك للبناء على النجاحات الاستثنائية التي حققتها دورة العام 2018، ما أسهم في ترسيخ مكانة المعرض الرائدة، كواحد من أفضل المنصات التي توفر الفرص الاستثمارية القيّمة في المنطقة للشركات العاملة في قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة، وسيواصل المعرض، هذا العام، استضافة مجموعة واسعة من الجوائز وورش العمل المتخصصة للحضور من خبراء القطاع، وذلك في ظل مناخ يشجع الأعمال التجارية.

الابتكار في سيال

يُعتبر الابتكار واحداً من الجوانب الرئيسية لفعاليات المعرض في جميع أنحاء العالم، وتهدف «ابتكارات سيال» في «سيال الشرق الأوسط» إلى تسليط الضوء على أبرز المنتجات الغذائية المبتكرة في العالم، وتزويد المشاركين بالخبرات اللازمة للتعرف على أهم التوجهات المستقبلية في قطاع المأكولات والمشروبات.

وتنحصر المشاركة في جائزة «ابتكارات سيال» على الجهات العارضة، وتخضع للتقييم من قبل مؤسسة «إكس تي سي العالمية للابتكار»، كما تُمثل منصة مثالية لاستعراض المنتجات الجديدة والمبتكرة أمام كافة الخبراء والعاملين بالقطاع، وسيحصل المنتج الفائز على فرصة عرضه خلال كافة فعاليات «سيال» التي يتم تنظيمها حول العالم.

كما يتضمن جدول فعاليات المعرض ورشة «برنامج استضافة كبار المشترين»، والتي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من معرض «سيال الشرق الأوسط 2019». وتضم الورشة حيّزاً مخصصاً لعقد اللقاءات بين كبار المشترين ونخبة من أهم الجهات العارضة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مستوى شروط التعاقد الخارجي من خلال جلسات عمل سريعة، وتأتي هذه المبادرة بدعم من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي، حيث نجحت في استقطاب 470 من كبار مختصي تنظيم الفعاليات في قطاع المأكولات والمشروبات من 50 دولة، بهدف الاجتماع مع الموردين للحصول على المنتجات الجديدة.

ويمثل معرض التمور هذا العام، أحد أهم محاور التركيز الرئيسية لمعرض «سيال الشرق الأوسط»، لا سيّما في ظل انعقاد معرض أبوظبي للتمور تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ويُعتبر معرض أبوظبي للتمور الفعالية الوحيدة على مستوى العالم المعنية بتعاون الشركات في مجال ثمار نخيل التمر، ويمثل أكبر منصة دولية متميّزة تُتيح للجهات العارضة فرصة استعراض منتجاتها وتعزيز حضورها في السوق العالمي.

ويشهد «سيال الشرق الأوسط» هذا العام، انعقاد الدورة الخامسة من المعرض الذي سيضم أكثر من 100 جهة عارضة مختصة في منتجات التمور و3000 من الشركات الراغبة بشراء هذه المنتجات من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) تنظم فعاليات معرض «سيال الشرق الأوسط» 2019 بالتعاون مجموعة «كوميكس بوزيوم» الفرنسية، أحد أكبر منظمي المعارض والمؤتمرات العالمية.