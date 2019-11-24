الامارات | 59.4 % نسبة المشاركة في انتخابات «استشاري الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 59.4 % نسبة المشاركة في انتخابات «استشاري الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أمس، أن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس وصلت إلى 59.4% من مجموع عدد الهيئات الانتخابية، الذي بلغ 26 ألفا و600 ناخب وناخبة عن تسعة مراكز انتخابية تغطي مختلف مدن ومناطق الإمارة. وأكد بن نصار نجاح العملية الانتخابية للإمارة، منوها بتحقيق هذه النسبة القياسية بعد الانتهاء من مرحلة التصويت وفرز الأصوات، لافتاً إلى أنها تعكس حرص أبناء الإمارة على المشاركة في صنع القرار. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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