الامارات | السماح بتجديد عقد عمل من تجاوز 60 عاماً من العمالة المساعدة

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بتجديد عقد عمل من تجاوز 60 عاماً من العمالة المساعدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن السماح لمن تجاوز سن 60 عاماً من العمالة المساعدة، بتجديد عقود عملهم وفقاً لثلاثة شروط، وهي ثبوت اللياقة الصحية، والتزام صاحب العمل بتحمّل تكاليف العلاج الطبي، وموافقة من الجهات المختصة على استمرار إقامة العامل.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة، خليل خوري، إن «هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات أصحاب العمل والأسر في الدولة، الذين يرغبون في الإبقاء على من يعمل لديهم بمهن العمالة المساعدة لسنوات طويلة، ويرون أن عطاءهم لم يتأثر بكبر سنهم».

وأوضح أنه «يشترط لتجديد عقود من تجاوز 60 عاماً من العمالة المساعدة، ثبوت اللياقة الصحية لقيامهم بالعمل المكلفين به، وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الجهات الحكومية الرسمية، فضلاً عن اشتراط التزام صاحب العمل بتحمّل كامل التكاليف المالية الفعلية للعلاج الطبي للعامل داخل الدولة، وكذلك اشتراط وجود موافقة من بقية الجهات المختصة على استمرار إقامة العامل المساعد في الدولة».

وأشار إلى أن «تجديد العقود للفئات المستهدفة يتم من خلال اتباع الإجراءات المعمول بها لتجديد العقود، باستثناء فئتي العامل والبحار، حيث تتطلبان موافقة خاصة من قبل الوزارة، إضافة إلى الشروط الثلاثة المطلوبة لتجديد عقود عمل من تجاوز 60 عاماً من العمالة المساعدة، نظراً إلى طبيعة العمل الذي تقوم به هاتان الفئتان من العمال».

يذكر أن مهن العمالة المساعدة تشمل: مستخدماً، بحاراً، حارساً، راعياً، سايساً، مضمّراً، صقاراً، عاملاً، مدبرة منزل، طباخاً، مربية أطفال، مزارعاً، بستانياً، مدرباً خاصاً، ممرضاً خاصاً، مدرساً خاصاً، مندوباً خاصاً، مهندساً زراعياً خاصاً، وسائقاً خاصاً.

يشار إلى أن مراكز الخدمة «تدبير» تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، حيث تشمل هذه الخدمات فتح ملف للمتعاملين واستخراج تصاريح وعقود العمل وتجديدهما وإلغائهما وتلقي بلاغات الانقطاع عن العمل، وسحب هذه البلاغات، وإنجاز جميع الأعمال الرسمية المتعلقة باستكمال المستندات الخاصة بالعمالة المساعدة، مثل الكشف الطبي والتأمين الصحي وبطاقة الهوية والإقامة.

Advertisements

كما تشمل الخدمات استقبال العمالة المساعدة عند وصولها إلى الدولة، وتوفير السكن لها قبل انتقالها إلى مقر عملها، فضلاً عن توجيه وتوعية العمالة المساعدة وتدريبها، لضمان التوازن في علاقة العمل بين طرفيها، وذلك من خلال مركز دعم متخصص في كل مركز وإرشاد المتعاملين، لمعرفة الجنسيات والمهن المتاح استقدامها من العمالة المساعدة.

ويتيح تطبيق «تدبير» في متجري «غوغل بلاي» و«أبل ستور» للمتعاملين العديد من الخدمات، لاسيما ما يتعلق منها بالباقات التي توفرها مراكز «تدبير»، التي تشمل «الباقة التقليدية»، وتوفر خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يقيم لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد ومدتها عامان و«الباقة المؤقتة»، التي توفر العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة «تدبير» للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على كفالة صاحب العمل.

وتوفر «الباقة التجريبية» العامل المساعد المسجل على المركز للعمل لفترة تعاقدية مدتها ستة أشهر، يسمح بعدها بانتقاله كعامل مساعد مقيم ومسجل بملف صاحب العمل في حال موافقة الأطراف المعنية، في حين توفر «الباقة المرنة» العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة «تدبير» للعمل بنظام (الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر).

التصاريح الجديدة

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، خليل خوري، أن «تصاريح العمل الجديدة للعمالة المساعدة، لا يتم إصدارها لمن تجاوز سن 60 عاماً، إلا في حالات العمالة الموجودة في الدولة، التي انتهت عقود عملها، بشرط عدم مضي أكثر من ثلاثة أشهر يتم احتسابها من تاريخ انتهاء العقد وحتى ارتباط العامل المساعد بعقد عمل جديد مع صاحب عمل آخر، أو أسرة أخرى غير التي عمل لديها سابقاً».

فئتا العامل والبحار تتطلبان موافقة خاصة من «التوطين» لطبيعة العمل الذي يقومان به.