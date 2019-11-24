الامارات | شرطة أبوظبي تضبط 29 آسيوياً ضمن 4 عصابات احتيال مصرفي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تضبط 29 آسيوياً ضمن 4 عصابات احتيال مصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شرطتي دبي وعجمان، أربع عصابات مكونة من 29 آسيوياً، حاولوا الاستيلاء على أموال أصحاب حسابات مصرفية. إذ يُجري الجناة اتصالات هاتفية مع عملاء بنوك، لإيهامهم بأن حساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية يجب تحديث بياناتها، ويطلبون أرقام الحسابات، والأرقام المكتوبة على البطاقات الائتمانية، وذلك للاستيلاء على أرصدتهم.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، العميد محمد سهيل الراشدي، مواصلة التصدي لمثل هذا النوع من الجرائم، والإيقاع بالعصابات الإجرامية التي تتخذ من النصب الهاتفي المصرفي وسيلة للاستيلاء على أموال الضحايا.

وطالب نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد مسلم العامري، أصحاب الحسابات المصرفية بعدم التجاوب مع الاتصالات التي ترد إليهم من أشخاص يدّعون أنهم من كوادر البنوك، وعدم الإدلاء بأي معلومات حول حساباتهم البنكية أو بياناتهم الشخصية، حتى لا تكون عرضة لاستغلال العصابات باختراقها وتحويل الأموال منها.

وأفاد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، العميد عمران أحمد المزروعي، بورود بلاغات من أشخاص تفيد بوقوعهم ضحايا لعصابة النصب المصرفي، فتم تشكيل فريق من المديرية لملاحقة الجناة والقبض عليهم، وبعد تتبع الأسلوب الإجرامي للإيقاع بالضحايا وإجراء التحريات اللازمة، تم إلقاء القبض عليهم.

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ولفت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع شرطتَي دبي وعجمان تم القبض عليهم في أماكن سكنهم، التي يستخدمونها مراكز اتصال للإيقاع بضحاياهم.

وأوضح المزروعي أن عدد أفراد العصابات الثلاث الذين تم القبض عليهم في عجمان 25 متهماً، وأربعة متهمين أعضاء عصابة واحدة في دبي.

وحث أفراد المجتمع على عدم التردد في الإبلاغ عن أي محاولات احتيال قد يتعرضون لها، بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني 8002626، أو عن طريق الرسائل النصية (2828). وفي حالة الاحتيال التوجه إلى أقرب مركز شرطة.

تم القبض على المتهمين في أماكن سكنهم، التي يستخدمونها مراكز اتصال للإيقاع بضحاياهم.