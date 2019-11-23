الامارات | 59.4 % نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 59.4 % نسبة المشاركة في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم السبت عن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس التي وصلت إلى 59,4 بالمئة من مجموع عدد الهيئات الانتخابية الذي وصل إلى 26 ألف و200 ناخب ناخبة عن تسع مراكز انتخابية تغطي مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وتقدم المستشار بن نصار إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الانتخابية للإمارة وتحقيق هذه النسبة القياسية بعد الانتهاء من مرحلة التصويت وفرز الأصوات التي تعكس حرص أبناء الإمارة على تلبية نداء صاحب السمو حاكم الشارقة ومشاركتهم في صنع القرار.
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