محمد بن زايد: اجتماعات الحكومة السنوية إطار لمراجعة العمل واستشراف مستقبله

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأهمية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.

وكتب سموه، على حسابه الرسمي في تويتر، أن «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تمثل إطاراً مهماً لمراجعة مسيرة العمل الحكومي والبحث في آليات تطويره وتحديثه واستشراف مستقبله».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «ارتكزت أهم مقومات نجاح دولة الإمارات على العمل المشترك الذي تتكامل فيه الجهود وتتجسد روح الفريق، لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا نحو المستقبل».

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