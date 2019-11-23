عبدالله بن زايد يلتقي كبار المسؤولين بالحكومة الأميركية والكونجرس

اختتم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، زيارته الرسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، يوم أمس الجمعة وذلك بلقاء كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية والكونجرس بحضور معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وقد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي حيث تناولت مناقشات الطرفين التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في المجالات التي تحقق الازدهار الاقتصادي في البلدين بالإضافة إلى سبل ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في تصريح في ختام زيارته "إن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية ترتبطان بعلاقات صداقة وطيدة وتحالف قوي وشراكة راسخة مبنية على قيم مشتركة وتطلعات لمستقبل آمن في المنطقة مبني على قيم التعايش السلمي والتسامح".

وتناولت مباحثات الجانبين تعزيز المصالح المشتركة بما فيها وسائل العمل المشترك لمكافحة التطرف ومواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة بالإضافة إلى العمل على تشجيع إشاعة قيم التعايش والتسامح بين مجتمعات الشرق الأوسط، كذلك تطرقت المباحثات للعلاقات التجارية الراسخة بين البلدين.

وأثناء لقائه بالمسؤولين الأميركيين سلط سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الضوء على التبادل التجاري بين البلدين والفائض التجاري لصالح الولايات المتحدة الذي بلغ 14.54 مليار دولار خلال العام 2018 وهو رابع أكبر فائض تجاري للولايات المتحدة على مستوى العالم.

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كما أشار سموه إلى الاستثمارات الإماراتية الضخمة في الولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات وما توفره تلك الاستثمارات من فرص عمل عديدة للمواطنين الأميركيين.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن التعايش السلمي والتسامح بين الجميع بدون تمييز بسبب الجنسية أو الدين أو المعتقد يعد من القيم الأساسية المشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، مشيراً في هذا الصدد إلى "البيت الإبراهيمي" الذي سيقام في جزيرة السعديات بأبوظبي وهو عبارة عن مركز ديني وتعليمي يضم مسجداً وكنيسة وكنيسا.

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وبالإضافة لما سبق .. تناولت مباحثات الجانبين معرض إكسبو 2020 دبي والذي ستبدأ فعالياته في شهر أكتوبر المقبل حيث أبدى الطرفان حماساً ودعماً كبيرين للحدث الذي سيشهد استعراض ابتكارات تقنية وعلمية متقدمة أمام حوالي 25 مليون زائر من مختلف أرجاء العالم.