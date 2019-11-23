قرقاش: "حوار المنامة" المنصة الإقليمية الأهم للعلاقات الدولية

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن حوار المنامة، الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة، يعد المنصة الإقليمية الأهم للعلاقات الدولية.

وأضاف معاليه في تغريدة، اليوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "اتطلع إلى متابعة التطورات الإقليمية والدولية وإحاطة الحضور بمواقف ورؤى دولة الإمارات وسياستها الخارجية".

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