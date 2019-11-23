الإمارات تؤكد التزامها بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية

جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة الجهود لتحقيق عالم خال من التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وقال سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ترأس وفد الدولة: "بينما نتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية في المنطقة، يجب أن ننظر إلى هذا الاجتماع كفرصة للبدء في بناء تفاهم إقليمي جديد لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف " تَعتبر دولة الإمارات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هدفاً ذا أولوية قد تأخر تحقيقه، مؤكداً أن الخطوات الناجحة نحو إنشاء هذه المنطقة ستساعد بالفعل في بناء الثقة والمساهمة الإيجابية في الأمن الإقليمي والدولي".

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وحث السفير الكعبي خلال المؤتمر جميع دول المنطقة على الالتزام بالعملية، وجدد التزام دولة الإمارات بمعاهدات عدم الانتشار ذات الصلة، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك التزامها الكامل بالوفاء بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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ويهدف المؤتمر الذي استمر أسبوعاً إلى وضع معاهدة ملزمة قانونياً لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، على أساس الترتيبات التلقائية التي توصلت إليها دول المنطقة.