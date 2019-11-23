كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منصة خضراء لتبادل الممارسات الصديقة للبيئة في دبي

اجتمع أكثر من 100 ناشط بيئي خلال عطلة نهاية الأسبوع لتبادل ممارساتهم المتعلقة بإنقاذ الكوكب في معرض Smile مع بدائل للبلاستيك (Swap) الذي نظمته الرابطة الدولية للقيم الإنسانية (IAHV) في عود ميثا بدبي.

وقدم الطلاب وربات البيوت والمهنيون المتحمسون لجعل العالم خاليًا من البلاستيك عروضًا حية لمبادرات فريدة ابتكروها لتقليل المواد البلاستيكية والمواد الكيميائية السامة من حياتهم.

فريق Swap هو مجموعة من الناشطين البيئيين من مختلف الفئات العمرية والذين لديهم مصلحة مشتركة واحدة تربطهم ببعضهم – إيجاد حل لمشكلة البلاستيك في العالم.

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وتشهد المبادرة إنشاء صناديق لإعادة تدوير نفايات التمييز بالألوان في المصانع والمكاتب ومعسكرات العمل في دبي والشارقة وعجمان. وتم عرض برامج المسابقات والأفلام القصيرة ومقاطع الفيديو الواقعية حول كيفية إلحاق البلاستيك الضرر بالمخلوقات البحرية والبيئة، بحسب خليج تايمز.

وقالت سانجو راو ، قائدة فريق Swap “في هذه المجموعة التي تضم أكثر من 80 شخصًا، نشارك الأفكار ونناقشها ونمارسها، ونجد مصادر وحلول لإعطاء بدائل للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام اليومي ونشجع المزيد من القادمين الجدد على ممارسة فصل النفايات”.

وأضافت “هدفنا هو تثقيف وإشراك المزيد من الأشخاص – كلنا نجمع أشياء قابلة لإعادة التدوير وكلما ذهبنا في جولات لإعادة التدوير، نأخذ أشخاصًا من أحياء مختلفة لنوضح لهم كيف وما يجري القيام به. وهذه الرحلة الميدانية تصبح تجربة عملية لهم”.