كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أين ستقام عروض الألعاب النارية احتفالاً بالعيد الوطني للإمارات؟

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والبيع بالتجزئة (DFRE) أن دبي تستعد لليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات بحفلات موسيقية وألعاب نارية وعروض تقليدية وأنشطة موجهة نحو الأسرة.

وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لشركة DFRE: “لقد قدم شركاؤنا في القطاعين العام والخاص مرة أخرى دعمهم المخلص لوضع برامج مثيرة من شأنها إلقاء نظرة على الجوهر الحقيقي للضيافة والتقاليد الإماراتية، لدى الزائرين الفرصة ليشعروا بأنهم جزء من عائلة دبي متعددة الثقافات المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل عروض البيع بالتجزئة والفعاليات المتنوعة ذات الجودة العالية، هناك شيء للجميع للاستمتاع باليوم الوطني في دبي. ”

ويمكن العثور على تقويم الأحداث على موقع www.nationaldaydubai.com. يمكن أيضًا شراء التذاكر لبعض الأحداث التي ستعقد خلال هذه الفترة من خلال موقع تقويم دبي ومنصة شراء التطبيق.

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ويمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بالترفيه الحي بمشاركة نجوم من الإمارات بما في ذلك بلقيس وحسين الجسمي وحمد العمري وعيدة المنهالي ومحمد الشحي إلى جانب النجمة الكويتية عيسى المرزوق بأداء سلسلة من الحفلات المجانية لحضور الحفل في لا مير و القرية العالمية.

وتقام الألعاب النارية احتفالاً بهذه المناسبة في لا مير يومي 1 و2 ديسمبر اعتباراً من الساعة 8:30 مساءً، وفي ذا بوينت يوم 2 ديسمبر الساعة 8 مساءً، وفي السيف عند الساعة 8 مساءً، و ذا بيتش الساعة 9 مساءً والقرية العالمية عند الساعة 9 مساءً.

وفي المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي في 27 نوفمبر، سيلقي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، كلمة حول التسامح، تليها رقصات تقليدية للأطفال الإماراتيين، وغيرها من الأنشطة. ستقدم الفرق التقليدية عروضها في مطاري دبي الدولي ومكتوم آل مكتوم يومي 1 و 2 ديسمبر ، بينما سيتم استقبال المسافرين بالهدايا، بحسب خليج تايمز.