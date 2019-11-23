الامارات | إيقاف طلب «التاكسي» هاتفيا في دبي اعتبارا من 7 ديسمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف طلب «التاكسي» هاتفيا في دبي اعتبارا من 7 ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لـ«الإمارات اليوم» إيقاف خدمة طلب مركبة أجرة عن طريق الاتصال الهاتفي عبر مركز الحجز والتوزيع التابع لها، بدءاً من السابع من ديسمبر المقبل، وتحويل الخدمة بشكل كامل إلى تطبيق شركة «كريم» الإلكتروني.

ورداً على سؤال عن مدى ملاءمة طريقة الحجز عبر التطبيق لفئات معينة من المجتمع، مثل كبار السن، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد بهروزيان، إن الهدف من إلغاء طلب مركبة أجرة عن طريق الاتصال الهاتفي، وتحويله إلى نظام «هلا» الإلكتروني، هو تقديم خدمة أكثر سرعة وسهولة وفعالية، تناسب شرائح المستخدمين كافة.

ويعرف نظام «هلا» بأنه مشروع مشترك بين الهيئة وشركة «كريم»، يمكن الراكب من حجز مركبة الأجرة في دبي، عن طريق تطبيق «كريم»، بعد تحميله على الهاتف.

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وأضاف بهروزيان أن قرار تحويل الخدمة لنظام «هلا»، جاء بعد فترة تجريبية لطلب مركبة الأجرة عن طريق التطبيق، استمرت شهوراً، وأظهرت نتائجها تحسناً ملحوظاً في مستوى الخدمة، وارتفاعاً في عدد العملاء، مشيراً إلى أن البيانات الإحصائية للمؤسسة كشفت عن وصول عدد عمليات طلب مركبات الأجرة إلى مليون عملية، منذ الإطلاق الرسمي لخدمة «هلا» للحجز الإلكتروني في مايو حتى مطلع سبتمبر الماضيين.

وتابع أن الهيئة كانت تنوي الإبقاء على طلب مركبات الأجرة، عن طريق الاتصال بمركز الحجز لمدة أطول، إلا أنها رصدت إقبالاً ملحوظاً من العملاء، إذ تحولت نسبة كبيرة منهم إلى طلب الخدمة عن طريق التطبيق، ما جعلها تتخذ قراراً بإيقاف طلبها عن طريق المركز بدءاً من السابع من ديسمبر المقبل، وتحويل خدمة طلب مركبات الأجرة بشكل كامل إلى تطبيق «كريم».

ولفت بهروزيان إلى مزايا إضافية سيستفيد منها مستخدمو مركبات الأجرة عبر التطبيق، مثل إمكان طرح الاستفسارات أو الشكاوى مباشرة من خلال غرفة الحوار التي يوفرها لهم.