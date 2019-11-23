الامارات | محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة سلطان بن زايد من وفود الدول الشقيقة والصديقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتقبل التعازي في وفاة سلطان بن زايد من وفود الدول الشقيقة والصديقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، من وفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الحكومية، إضافة إلى عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين.

كما قدم المعزون صادق تعازيهم ومواساتهم إلى نجلي الفقيد: الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم عموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان.

فقد تقبل سموه ونجلا الفقيد التعازي ــ في قصر المشرف بأبوظبي ــ من الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير خالد بن سلمان آل سعود، نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود، نائب أمين المنطقة الشرقية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ووزير البلاط السلطاني في سلطنة عمان، خالد بن هلال البوسعيدي، وعضو مجلس السيادة في جمهورية السودان، اللواء بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، ووزيرة الإنتاج الحربي لدى جمهورية باكستان الإسلامية، زبيدة جلال، ومستشار الأمن القومي في جمهورية أفغانستان الإسلامية، الدكتور حمدالله محب.

ونقلت الوفود تعازي قادة بلدانهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية، كما نقلوا التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، داعين الله جل جلاله أن يشمله بواسع رحمته، ويكرم نزله بعظيم مغفرته.

Advertisements

تقبل التعازي، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من الشيوخ.

محمد بن زايد يتلقى التعازي في وفاة سلطان بن زايد من رئيس أوكرانيا ورئيس وزراء إثيوبيا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالين هاتفيين من رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، فولوديمير زيلينكسي، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، الدكتور آبي أحمد، أعربا خلالهما عن صادق تعازيهما ومواساتهما في وفاة الفقيد الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

كما نقلا تعازيهما إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، متمنيين لسموه موفور الصحة والعافية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للرئيس الأوكراني، ورئيس وزراء إثيوبيا، على ما أبديا من مشاعر صادقة، متمنياً لهما ولبلديهما دوام التقدم والازدهار. أبوظبي - وام