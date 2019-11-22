إقبال كبير في اليوم الثالث لانتخابات «استشاري الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

واصل المواطنون في إمارة الشارقة أمس توافدهم لليوم الثالث على مراكز انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المنتشرة في مختلف مدن ومناطق الإمارة لاختيار 25 عضواً للمجلس الاستشاري من بين 189 مرشحاً.

وتزايد الإقبال على المراكز الانتخابية التسعة بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً لممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في صنع القرار، بما يعزز النهج البرلماني في الإمارة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وشكلت زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة، لمقر المركز الانتخابي في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج دعماً مهماً للعملية الانتخابية انطلاقاً من حرص سموه على مصلحة وحقوق أبناء الإمارة وسماع صوتهم لتلبية احتياجاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة للإمارة ومستقبل آمن لأبنائها.

ووفقاً للشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فإن زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة للمقر الانتخابي شكلت دافعاً مهماً للناخبين والمرشحين انطلاقاً من ثقة سموه واهتمامه بالمجلس الاستشاري الذي اعتبره من المجالس المتميزة على المستوى العالمي، ويشكل قدوة في برامجه وأهدافه لغاياته السامية التي تصب في مصلحة المواطن والإمارة.

وشهدت المراكز الانتخابية توافد المزيد من مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة وموظفيهم للتصويت للمرشحين المدرجين في تسع دوائر انتخابية.

وأشاد الدكتور محمد عبد الله بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، بالإقبال الملحوظ للمواطنين على المراكز الانتخابية انطلاقاً من حرصهم على المشاركة في العرس الانتخابي، داعياً جميع المواطنين المسجلين في إمارة الشارقة إلى الانتخابات.

من جانبه، أشاد سالم بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، بجهود اللجنة العليا للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية بكل سهولة، فيما أشار الدكتور سالم زايد الطنيجي رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية بكليات التقنية العليا بالشارقة إلى الجهود الكبيرة لصاحب السمو حاكم الشارقة في نشر ثقافة برلمانية بين أبناء الإمارة، لافتاً إلى دور جميع اللجان التنظيمية للانتخابات في ترجمة توجيهات سموه وتعزيز العملية الانتخابية.

شهدت المراكز الانتخابية المنتشرة في إمارة الشارقة حضوراً لافتاً لأبناء الناخبين من الأطفال واليافعين الذين رافقوا أهاليهم للتعرف على التجربة البرلمانية والمشاركة في عرس الشارقة الانتخابي.

المواطن حمد جمعة اصطحب طفلته الرضيعة التي تبلغ ثلاثة أسابيع من العمر لتكون أصغر زائرة للمركز الانتخابي في مدينة الشارقة ووضعها على إحدى ذراعيه ليمارس بالأخرى انتخاب من يمثله تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

يقول جمعة: «أحضرت طفلتي لمرافقتي بهذه التجربة المهمة لما تضمنه لها وللأجيال القادمة من مستقبل آمن ومزدهر، وأردت أن أوصل رسالتي بضرورة تنمية الوعي البرلماني لأبنائنا منذ الصغر وإشراكهم في معايشة التجربة الانتخابية للإمارة»

من جانبه، يقول المواطن خلفان الشامسي الذي اصطحب ابنه إلى المركز الانتخابي في مركز إكسبو خورفكان: «اصطحبت ابني اليافع لمعايشة التجربة الانتخابية والاطلاع عليها عن قرب ولتحفيزه على الاقتداء بتجربتي عندما تنطبق عليه شروط الانتخاب لأهمية العملية الانتخابية في إفراز من هو قادر على تمثيل أبناء إمارة الشارقة».

وتقول الجدة مريم عبد الله التي لم تمنعها إعاقتها الحركية عن الحضور بالمقعد المتحرك: «توجهت إلى المركز الانتخابي لممارسة حقي وواجبي الوطني في اختيار من يمثلني في المجلس الاستشاري لما فيه خير هذه الإمارة ومصلحتها، مشيدة بالتحضيرات الخاصة بذوي الإعاقة وبحسن الاستقبال وسلاسة العملية الانتخابية التي لم تأخذ سوى فترة وجيزة من الوقت».

وأعرب الراوي راشد الضبعة الكتبي من مدينة الذيد عن بالغ سعادته بالعملية الانتخابية، مشيداً بما تحققه إمارة الشارقة من إنجازات في شتى المجالات.

وتفتح المراكز الانتخابية أبوابها للتصويت على مدى أربعة أيام حتى اليوم السبت لمدة 12 ساعة يومياً من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً لكافة مواطني إمارة الشارقة وفق القيد العائلي في الهيئات الانتخابية التسع.