«يونيسيف» تشارك في اجتماع «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل مكتب الشارقة صديقة للطفل، وفداً من مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بمدينة جنيف السويسرية، وأعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين»، للاطلاع على مشاريع مكتب الشارقة صديقة للطفل، وأبرز الإنجازات التي حققتها الشارقة للحصول على جائزة «المدن الصديقة للأطفال واليافعين»، عن فئة الخدمات الاجتماعية الصديقة للطفل، من اليونيسيف مؤخراً.

وجاء الاجتماع، ضمن فعاليات كرنفال الشارقة الثاني للأطفال واليافعين، الذي نظمه مكتب الشارقة صديقة للطفل، من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، في جزيرة مسرح المجاز بالشارقة.

وضم وفد يونيسيف كلاً من الطيب آدم، ممثل منظمة «يونيسيف لدول الخليج العربية»، وجنيفر حسين، محررة تقارير التبرعات باليونيسيف في جنيف، وعصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية بمكتب يونيسيف لدول الخليج العربية، وعلا الصالح، منسق مشروع الشارقة في يونيسيف لدول الخليج العربية، إلى جانب أعضاء اللجنة التوجيهية، كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل والمهندس خالد آل علي، أمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وعلي أحمد الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل، ومنى اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وخولة شريف الحواي، مدير مشاريع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وعرضت اللجنة أمام وفد يونيسيف أبرز الممارسات التي اتبعتها الشارقة لتوفير سبل العيش الأفضل للأطفال واليافعين، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي حققتها الشارقة في هذا المجال والتي أسهمت في اعتماد الشارقة أول «مدينة صديقة للأطفال واليافعين» في الشرق الأوسط من قبل منظمة يونيسيف، حيث تسعى الإمارة إلى تطوير أداء المؤسسات العاملة في مجال رعاية الأطفال واليافعين، والمساهمة في توفير الدعم اللازم لتنفيذ خططها ومبادراتها، وفتح أفق التعاون بينها وبين الهيئات والدوائر الحكومية ذات الصلة.

وشهد الاجتماع استعراض الخطط والبرامج التي نفذها مكتب الشارقة صديقة للطفل بالتعاون مع المؤسسات المعنية والدوائر الحكومية في الشارقة في إطار تنفيذ مشروع «الشارقة صديقة للطفل» الذي يهدف إلى دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وتوّجت الإمارة على إثره بلقب أول «مدينة صديقة للطفل»، على مستوى العالم في عام 2015 من قبل منظمة الصحة العالمية ويونيسيف.

وناقش الاجتماع دور اللجنة التوجيهية، وأهدافها في ضمان التعاون والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات المعنية بفئة الأطفال واليافعين في الإمارة، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمشروع «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين»، بالإضافة إلى ضمان سير الإجراءات ذات الصلة بالمشروع بشكل سليم، حيث يحق للجنة إضافة ممثلين من هيئات أو مؤسسات أخرى عند الحاجة سواء بشكل مؤقت أو دائم.

وتجول الوفد وأعضاء اللجنة في الكرنفال، الذي أقيم تحت عنوان «جزيرة حقوق الطفل» واطلعوا على سلسلة الفعاليات والورش التي يقدمها المكتب للأطفال خلال الحدث، بمشاركة 16 جهة ومؤسسة حكومية من إمارة الشارقة.