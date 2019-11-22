الشارقة (الاتحاد) استقبل العميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، بقاعة الشهداء بمقر القيادة، وفداً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة إبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق والوفد المرافق له، بهدف الإطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات.

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع تنسيقي بين شرطة الشارقة و«غرفة الإمارة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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