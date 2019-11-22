تكامل بين «التميز والريادة» و«العمليات» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

ترأس اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، اجتماعاً لبحث التكامل بين قطاع التميز والريادة وقطاع العمليات، بهدف تعزيز العمل المشترك، ورفع مستوى التنسيق في مجال المبادرات الداعمة للأداء المؤسسي، وعرض النتائج الحالية والرؤى المستقبلية، والخاصة بدعم وتطوير مستوى الأداء في كافة القطاعات، وذلك بحضور اللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، ومديري الإدارات العامة ونوابهم ومديري مكاتب التطوير المؤسسي ومديري الإدارات الفرعية.

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، إن هذه الاجتماعات لها أهمية كبيرة، كونها ضمن سلسلة من الاجتماعات المستمرة، والتي تُعنى بدعم مستوى الأداء المؤسسي، وللإطلاع على مستوى النتائج، والوقوف على التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تطوير العمل، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

بدوره، قال اللواء عبدالله الغيثي، إن لقاء القطاعات بشكل مستمر يسهم بشكل كبير في خلق المبادرات والمشاريع المشتركة، والتي تعزز من مستوى الأداء في كافة الإدارات العامة، ودعم وتطوير العمل المؤسسي، وتبادل المعرفة لتحقيق تطلعات شرطة دبي.

واستعرض العقيد الدكتور صالح راشد الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، النتائج الخاصة بمؤشرات الأداء ومتطلبات الإدارة من الإدارات العامة التابعة للقطاعين، وقام المقدم الدكتور عبدالرحمن المعيني، بشرح البرامج والمبادرات المطبقة في قطاع التميز والريادة.