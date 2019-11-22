النقبي: التدخل السريع يمنع جرائم قبل وقوعها بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

أكد المقدم عبد الله سالم النقبي، مدير مركز واسط بالإنابة، مدير مركز الشرطة المتنقل بمنطقة النهدة، أن المعنيين في المركز تمكنوا، وخلال الأيام الماضية، من منع عدد من الجرائم، وكذلك منع وقوع حوادث أخرى، وذلك من خلال استجابتهم للبلاغات الواردة وسرعة التعامل معها، وبالتالي ضبط الأشخاص المشتبه بهم أو الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.

وقال: «إن الفريق المعني في مركز الشرطة المتحرك بمنطقة النهدة، ومن خلال الملازم خالد بن خادم، شاهد طفلاً صغيراً يبلغ من العمر نحو 5 سنوات من الجنسية الآسيوية، تركته والدته في المركبة وذهبت للمتجر، علماً بأن الأجواء الحارة تزيد من مخاطر تعرضه لمكروه حال إغلاق أبواب المركبة عليه، وعندما شاهد رجل الشرطة الواقعة، خلال مروره في دورية راجلة بالمنطقة، تعامل مع الموقف وتم فتح باب المركبة واستخراج الطفل منها، ووجّه النصح والإرشاد لوالدته بخطورة فعلتها، وأن هناك وقائع مماثلة راح ضحيتها أبرياء، سواء تركهم أهلهم في المركبات سهواً، أو تسلل الأطفال بأنفسهم للمركبات وعدم قدرتهم على الخروج منها».

اعترافات منتحر

وأفاد النقبي بأن رجال الدورية في منطقة الاختصاص لمركز الشرطة المتحرك في منطقة النهدة، شاهد تصاعد دخان من بناية قيد الإنشاء، ولسرعة التدخل أيضاً وصلوا للمكان، حيث تبين قيام أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية، بإشغال النيران في نفسه، بغية التخلص من حياته على إثر مشاكل شخصية يمر بها، وقام الشخص المعني من مركز الشرطة بالتعامل مع الموقف، وإطفاء النيران المشتعلة بالشخص، والذي أخبره برغبته في التخلص من حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بالحروق البالغة التي تعرض لها.

وذكر أن اعترافات الشخص المنتحر قبل وفاته، ساهمت بصورة كبيرة، في تحديد أسباب الوفاة وعدم تكليف فريق أمني للتحقيق في الواقعة، وبالتالي قد يستغرق أياماً إلى أن يصل للنتيجة الحقيقية وراء الوفاة، والتي أدلى بها المختص من خلال وجوده في الموقع وقت الحادثة.

سارق بالإكراه

وأضاف: «إن الفريق الأمني المعني في المركز تمكن أيضاً من إلقاء القبض على شخص، أفريقي، كان تحت تأثير خمور، تسبب في بعض المضايقات للنساء المارات في الشارع العام، وقد حاول سرقتهن بالإكراه، وبعد أن تلقى المركز بلاغين من سيدتين، فلبينية وهندية، تحركت الدورية وضبط الشخص متلبساً في الموقع، دون أن يتمكن من تنفيذ أي سرقات، ونتيجة للسرعة في التجاوب مع البلاغات لم تقع أي جريمة، كما وُجِه للشخص تهم بالسكر والشروع في السرقة وأحيل للتحقيق».

رسالة شكر من طفلة

وأكد المقدم عبد الله سالم النقبي، أن مبادرة مركز الشرطة المتحرك ومع انطلاقتها في يوم 27 يوليو الماضي، لاقت قبولاً واستحساناً كبيرين من الأهالي في منطقة النهدة، وحظيت بتقدير واحترام الأهالي، مشيراً إلى أن القائمين على المكان تلقوا رسالة شكر من طفلة بالمنطقة كتبتها للشرطة تشكرهم على دورها لاستقرار الأمن في المكان.

وذكر أن هذه المبادرات، ومنها: «الحي الآمن»، تأتي ضمن توجهات للأجندة الوطنية و«المسرّعات الحكومية» التي أقرتها وزارة الداخلية فيما يتعلق بمؤشر الجرائم المقلقة، والقتل والسطو والاعتداء والسرقة من المنشآت والقيادة بطيش وتهور والتسبب في حالات وفاة والتقليل من نسبة حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية، والتأكيد على زيادة نسبة الشعور بالأمان والأمان، ومؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية، ومؤشر سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ.