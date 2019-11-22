مستوطنات بشرية تعود لحقبة ما قبل الميلاد بالشارقة

السيد حسن (خورفكان)

كشفت هيئة الآثار في حكومة الشارقة عن اكتشافات أثرية جديدة تم التوصل إليها بالتنقيب في مناطق بخورفكان ودبا الحصن وكلباء ومنطقتي الأبرق والثقيبة بالإمارة، ويعود تاريخ تلك المدافن البشرية إلى الألف الأول والثاني قبل الميلاد.

وقال عيسى عباس، مدير إدارة الآثار والتراث في هيئة الشارقة للآثار، لـ«الاتحاد»: «تقوم البعثة اليابانية والإسبانية بالتنقيب في إمارة الشارقة منذ 1993، وتم خلال العام الجاري الكشف عن مدافن بشرية في مناطق عدة، حيث تم الكشف في خورفكان، وبالتحديد في منطقتي الزبارة واللؤلؤية عن مدافن بشرية يعود تاريخها إلى الألف الأول قبل الميلاد، وتم العثور على لقى أثرية فخارية داخل مستوطنتين بشريتين قريبتين من المدفنين، حيث أثبت الكربون 16 أن الاكتشافات يعود تاريخها إلى هذه الحقبة التاريخية».

وذكر أن البعثة اليابانية قامت كذلك باكتشاف مستوطنة بشرية في منطقة الحنيناء في برج كلباء الأثرية يعود تاريخها للعصر البرونزي، وتم العثور على بعض اللقى الأثرية بها، بما يؤكد وجود حياة على تلك البقعة من الأرض.

وأسفرت التنقيبات الأثرية التي أجرتها البعثتان اليابانية والإسبانية مؤخراً في منطقة تل الأبرق بالشارقة عن اكتشاف مستوطنات بشرية ومدافن، تعود للألفية الثالثة قبل الميلاد، كما نجحت البعثة الإسبانية في اكتشاف قنوات مائية قديمة تخرج من الفلج، وتعود للألف الأول قبل الميلاد في منطقة الثقيبة بالشارقة.

وتواصل البعثة اليابانية تنقيباتها في خورفكان ودبا الحصن والبحث عن مواقع أثرية جديدة خاصة في الحقبة الإسلامية التي تمتد من القرن الرابع عشر إلى العصر الحديث، حيث تهدف هيئة الآثار إلى إحياء تاريخ المنطقة، بدءًا من القرون الأولى قبل الميلاد، مروراً بالحقبة الإسلامية، ووصولاً إلى العصر الحديث.

وبدأت البعثتان اليابانية والإسبانية التنقيب في الشارقة، وفقاً لاتفاقية تعاون بين هيئة الشارقة للآثار ودائرة التخطيط والمساحة، حيث تدعم الدائرة كافة المشاريع الأثرية، بما في ذلك مشاريع ترميم القلاع والحصون، وإعادة تأهيل وترميم البيوت القديمة في جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وأضاف عيسى عباس مدير إدارة الآثار والتراث بهيئة الشارقة للآثار: أن الدائرة تقوم في الوقت الحالي بإحياء المنطقة الزراعية والعمرانية في زبارة بخورفكان، وهي محاولة لإحياء أو بعث الحياة من جديد في مجتمع كان يحيا قبل 400 عام، أيام البرتغاليين.

وتابع: تم وفق هذا المشروع الطموح حصر 36 بئراً معطلة منذ هذا العصر داخل البيوت الأثرية، وقمنا بعمل أغطية لضمان عدم وجود مخاطر لهذه الآبار، سيما وأن رؤية الهيئة هي خلق الحياة في المنطقة التاريخية من جديد، واستقطاب الأهالي والزوار لهذه المنطقة التاريخية، كما تم اكتشاف أجزاء كبيرة من سور خورفكان القديم، الذي يعود لعصر البرتغاليين منذ 400 سنة ماضية.

وأكد عيسى عباس أن مشروع ترميم البيوت الأثرية الذي بدأته هيئة الآثار في المدن الثلاث خورفكان وكلباء ودبا لحصن، يأتي بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يهدف إلى إعادة الروح في تلك المناطق لتتعلم الأجيال عبر ودروس التاريخ، وكيف تعب وناضل الأجداد من أجل البقاء.

وأضاف: تم تحديد 4 بيوت تاريخية في مدينة خورفكان داخل المنطقة القديمة على الكورنيش، وبدأت الهيئة أعمال التأهيل والترميم وفق أسس وقواعد تعيد تشكيل البيوت كما كانت عليه منذ 400 سنة، وعمل كافة التوثيقات الخاصة بهذا المشروع، كما سيتم ترميم مسجد سالم المطوّع بذات المكان، وهو من أقدم المساجد في الدولة، والمسجد له صورة على الورقة المالية فئة الخمسة دراهم حتى الآن، ونستعد لأعمال الترميم ببرج دبا الحصن، وقد انتهينا من إعداد الدراسة الفنية والتاريخية للبرج، وسنبدأ قريباً في أعمال الترميم اللازمة، وعمليات التوثيق التاريخية كافة.