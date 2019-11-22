شرطة أبوظبي تشارك في «السمحة التراثي»

أبوظبي (الاتحاد) شاركت شرطة أبوظبي في مهرجان السمحة التراثي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات في مقر مركز السمحة للشباب، وعززت مديرية المرور والدوريات التوعية المرورية لزوار المهرجان من خلال المشاركة بالمسرح المروري وتزويد الزوار بمختلف شرائحهم معلومات وإرشادات مرورية وإطلاعهم على الدور الذي تلعبه دورية السعادة من خلال تبني أسلوب المكافأة لنشر الإيجابية بين السائقين.

وأوضح النقيب أحمد المهيري من إدارة مرور المناطق الخارجية بالمديرية، أن مشاركة المديرية تأتي ضمن منهجية التواصل المجتمعي للمشاركة في كافة الفعاليات الوطنية والتراثية لرفع مستوى الثقافة المرورية لدى شرائح المجتمع كافة وتجسيداً للأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً. كما شاركت إدارة التفتيش الأمني K9 وقدمت أداءها المتميز بعروض مبهرة من الكلاب البوليسية بهدف إبراز القدرات التدريبية لمدربي إدارة التفتيش الأمني.

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