ولي عهد الفجيرة يحضر أفراح الكعبي في العين

الفجيرة (وام) حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مساء أمس، حفل الزفاف الذي أقامه سعيد مصبح الكعبي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة سالم سيف الكعبي.

وهنأ سموه العريس، متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق. حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الهير للأفراح في مدينة العين سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين وجموع من المدعوين من المواطنين والمقيمين.

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