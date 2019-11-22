100 ألف سائق متسامح في حملة «ساعد»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل «ساعد» للأنظمة المرورية نشر حملتها التوعوية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف 100 ألف سائق تحت وسم «# كن سائقاً متسامحاً #» للحد من الحوادث المرورية، وذلك بمناسبة عام التسامح وفي إطار المشاركة المجتمعية بهدف تحقيق مساهمة مجتمعية داعمة لجهود وتوجّهات وزارة الداخلية لتحقيق الرؤية الصفرية في أعداد الوفيات بالدولة، حيث إن هذه المبادرات ذات أثر فعّال في رفع سقف التوعية بمخاطر الحوادث والمخالفات المرورية، وتوفير بيئة آمنة للطرق.

وتقدم «ساعد»عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الحملة، أهم الإرشادات التوعوية للقيادة الآمنة والسلامة على الطريق، وناشدت في حملتها التي امتدت على مدار الأشهر الخمسة الماضية ومن المزمع اختتامها في نهاية ديسمبر المقبل، السائقين برسائل عدة، أهمها حق المرور للجميع، والقيادة هي انعكاس الذات فاعكس أجمل صورة، والسائق الحريص هو من يتوقع أخطاء الآخرين على الطريق، وامتصاص الغضب في حالات الازدحام والتعامل بهدوء عند الحوادث وإفساح الطريق وعدم التنمر وغيرها.

وتعتمد «ساعد» تسويق حملتها من خلال حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإرسال الرسائل الأمنية والمرورية إلى أكبر عدد من أفراد الجمهور المستهدف للتفاعل معها والاستفادة منها، مؤكدة أهمية وجدوى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إيصال الرسائل الأمنية للسائقين والتي تبث الوعي في بعض المسائل المهمة، باعتبارها وسيلة مهمة يتقبلها ويتعامل معها الجميع بكل سهولة. وأشارت ساعد إلى أن الإدارة تدرك أهمية (الحملات التنويرية للجمهور والرسائل التي تبث سواء النصية أو الفيديوهات، حيث إنها مؤثرة وسريعة الانتشار في ظل اهتمام الجميع لمواد ومضامين منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً الرسمية نظراً لمدى دقتها ومصداقيتها في نشر المعلومات والأخبار وغيرها. وتعد «ساعد» بفضل خبرتها الممتدة وشراكاتها مع القطاع الحكومي إحدى أهم الشركات الوطنية الرائدة بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتقديم الحلول المبتكرة في قطاعات الخدمات المرورية وأنظمة المواقف والتفتيش والنظم الذكية.

وتشارك «ساعد» في أنشطة متعددة مثل فعاليات أسبوع المرور الخليجي، فضلاً عن إطلاق حملة توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركة تتضمّن تقديم أهم نصائح السلامة المرورية للمشاة والسائقين ومستخدمي المركبات وتزويدهم ببرامج توعية مرورية بأساليب مبتكرة وتفاعلية، كما أطلقت مسابقة #ابتكر_ويّانا، للحد من الحوادث المرورية، كما شاركت في حملة السلامة المرورية مسؤولية الجميع وحملة صيف بلا حوادث.