«تبرع خيري» في «فنون» الشارقة

الشارقة (الاتحاد) تسلم الهلال الأحمر الإماراتي التبرعات العينية التي تم جمعها خلال مبادرة «التبرع الخيري» التي نظمتها كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة وتُعد جزءاً من مساق «التطوير الشخصي والمهني- مشروع إماراتي» بإشراف نادية البدري محاضرة في الكلية، حيث تستهدف المبادرة مختلف الفئات الاجتماعية من الأيتام والأسر المتعففة.

وشارك في المبادرة 53 طالباً وطالبة من الكلية قاموا بتجميع 113 صندوقاً خيرياً يحتوي على مجموعة من الأغراض الشخصية، وتتنوع ما بين الملابس، والألعاب للأطفال، والأدوية، والكتب، بالإضافة إلى الأدوات المكتبية.

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