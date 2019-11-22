الامارات | بالفيديو.. تعرف الى الشخص الذي صلى الى جانب محمد بن زايد وحقق شهرة واسعة على مواقع التواصل

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال ادائه اليوم صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد ، بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي .وظهر بجانب سموه شاب بنغالي مقيم بأبوظبي، حيث دار حوار قصير بين سموه والشاب عقب الصلاة حول اقامته في الدولة . وأشاد النشطاء والرواد الذين تنوعت تغريداتهم وتعليقاتهم لتؤكد جميعها معنى واحد وهو "التواضع شيمة حكامنا". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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