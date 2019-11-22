الامارات | بالصور ..أكبر سجادة زهور في العالم.. الكل يتسابق لإنجازها بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور ..أكبر سجادة زهور في العالم.. الكل يتسابق لإنجازها بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمشاركة أكثر من 5000 متطوع من الشباب وطلبة المدارس والجامعات والأسر، من نحو 150 جنسية، أطلقت وزارة التسامح اليوم مبادرة «زهور التسامح» في دبي، والتي تستمر حتى الأحد ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية للعام 2019، لإنتاج أكبر سجادة زهور طبيعية في العالم.



واحتوت السجادة على شعارات المهرجان، إضافة إلى المعالم الوطنية الرئيسة للإمارات، ووصلت سجادة الزهور الطبيعية إلى أكبر من مساحة ملعبين كبيرين لكرة القدم. كما شهدت الاحتفالية مجموعة من العروض المسرحية والفنية وبرامج مخصصة للأطفال على المسرح المقام بجانب سجادة الزهور.



وقالت المدير العام بمكتب وزير التسامح عفراء الصابري إن الهدف من المبادرة هي الوصول بثقافة التسامح إلى الجميع من أجل تعزيزها لدى كل الفئات، وإظهار مدى تلاحم المجتمع الإماراتي، والذي يتجسد في هذا العدد الضخم من الأفراد والأسر الذين تطوعوا كي يعملوا معاً، وليضربوا المثل في التعايش والتعاون لكي ينفذوا بأيديهم هذه السجادة العملاقة من الزهور الطبيعية.

وأضافت الصابري أن مساحة السجادة تصل إلى 210 أمتار طولاً، في 120 متراً عرضاً (25200 متر مربع) مغطاة بالكامل، لتكون بذلك أكبر سجادة من الزهور الطبيعية على الإطلاق.

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وعن اختيار فيستفال سيتي دبي، أوضحت أن المنطقة مكان مثالي لكي تصل رسالة العمل إلى أكبر عدد من الجمهور بسهولة، كما أنها على مقربة من مطار دبي، وبذلك يمكن للقادمين والمغادرين رؤية السجادة بشكلها الرائع، ليكون التسامح آخر ما يراه الزائر قبل المغادرة، أو أول ما يراه عند الوصول، طوال أيام الفعالية التي تمتد ثلاثة أيام.



ولفتت إلى أن الوزارة ستفتح الباب في اليوم الأخير لإهداء الزهور إلى المتطوعين، وسترسل كميات إلى طلبة المدارس لتكون بمثابة هدية تذكرهم بالمشاركة في المهرجان الوطني للتسامح.

