7 مركبات متضررة لسقوط سقف معرضين بعجمان

أحمد مرسي (الشارقة) حصرت دوريات الشرطة في القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني بالإمارة، تضرر 7 مركبات، سيارتان وخمس حافلات، في واقعة سقوط سقف معرضين للسيارات بمنطقة الجرف بعجمان أمس الأول.

وأفاد المقدم محمد مبارك الغفلي رئيس مركز شرطة الجرف الشامل، أن الحادث لم ينتج عنه أية إصابات بشرية، وأن اللجنة قامت بتأمين المكان واتخاذ اللازم، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالواقعة، وتركيب مظلة جديدة للمعرضين، وحصر الأضرار الناجمة عن الحادث في المركبات المتضررة، وتحديد حجم الخسائر فيها.

يذكر أن معرض عجمان للسيارات في منطقة الجرف يضم نحو 200 معرض، وأن الرياح والاضطرابات الجوية التي تمر بها الدولة حالياً تسببت في سقوط أسقف المعرضين، كما وأن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وجهت نداء للأشخاص والجهات المعنية، بضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير أو السقوط كالألواح المعدنية وصحون التقاط قنوات المحطات التليفزيونية وغيرها وذلك حفاظاً على سلامتهم، وخاصة في مثل هذه الأجواء والاضطرابات الجوية.

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