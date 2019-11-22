الامارات | بلدية الشارقة تسحب 7 آلاف حمولة من مياه الأمطار وتتعامل مع 420 بلاغاً

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تسحب 7 آلاف حمولة من مياه الأمطار وتتعامل مع 420 بلاغاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت فرق الطوارئ في بلدية مدينة الشارقة التعامل مع المياه التي تشكلت بفعل أمطار الخير التي هطلت على الدولة بسبب المنفخض الجوي واستمرت حتى ساعات الفجر لسحب المياه من الشوارع والمناطق التي لا يوجد بها شبكات تصريف حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات ولتعزيز انسيابية الحركة المرورية، حيث تعاملت الفرق مع ٤٢٠ بلاغاً.



وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة طوارئ الأمطار في البلدية أن فرق العمل بذلت جهوداً كبيرة وبقيت متواجدة في الميدان لشحب المياه من مختلف المناطق والتعامل مع جميع الملاحظات التي ترد من الجمهور عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية والتحرك مباشرة للتعامل معها، حيث تم تزويدها بالمعدات اللازمة من صهاريج ومضخات.

من جانبه أوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة أن الفرق تعاملت بكفاءة عالية مع مياه الأمطار بعد انتشرت في مختلف مناطق الإمارة وباشرت بسحب المياه من الشوارع الرئيسية حيث سحبت أكثر من ٧ آلاف حمولة وتعاملت مع بعض الأضرار كسقوط بعض الأشجار التي تمت إزالتها على الفور.