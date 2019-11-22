كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أفضل العلامات التجارية التي يوصي بها المستهلكون في الإمارات؟

تم اختيار شركة طيران الإمارات كأفضل علامة تجارية موصى بها في دولة الإمارات، وفقًا للتصنيفات السنوية للعلامات التجارية التي كشفت عنها YouGov.

واحتلت إعمار والمراعي المرتبة الثانية والثالثة في القائمة.

شهدت شركة Apple تراجعاً حاداً، حيث هبطت خمسة مراكز لتحتل المرتبة العاشرة في دولة الإمارات، بحسب غلف بيزنس.

وعرضت قائمة BrandIndex السنوية من YouGov آراء المستهلكين حول 1437 علامة تجارية إقليمية.

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وفي المملكة العربية السعودية، تصدرت شبكة الدفع مدى تصنيفات المملكة باعتبارها العلامة التجارية الأكثر شهرة، تليها إعمار والبيك عن كثب.

وشهدت شركات التكنولوجيا انخفاضًا في المملكة مع تراجع iPhone من المركز الرابع في عام 2018 إلى المركز السابع في عام 2019. كما تراجعت شركة Apple أيضًا من المرتبة السادسة في عام 2018 إلى المرتبة التاسعة في التصنيف العالمي لعام 2019.

واحتلت التكنولوجيا مكان الصدارة في مصر، حيث تصدرت شركة iPhone للهواتف الذكية التصنيف العالمي تليها جوجل. وأكملت ماجد الفطيم ونتفليكس وكايرو فستيفال سيتي المراكز الخمسة الأولى.