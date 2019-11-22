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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 22 نوفمبر 2019 بالصور| كيف يتم تنظيف دبي بعد هطول الأمطار؟ اجتمعت سلطات حكومة دبي في جهد مشترك لتنظيف دبي بعد هطول الأمطار. وعملت هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي والبلدية معًا لضمان عودة دبي إلى وضعها الطبيعي بعد هطول الأمطار. وتعاونت بلدية دبي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات معًا لإنشاء فرق للطوارئ في جميع أنحاء المدينة لضمان سلامة السكان بعد أمطار الأربعاء، بحسب غلف نيوز. وعلى حساب Twitter الرسمي، قالت بلدية دبي إن الهيئة المدنية، في وقت قياسي، كانت قادرة على التعامل مع أكثر من 75 في المائة من تجمعات مياه الأمطار. وقالت هيئة الطرق والمواصلات: “نظرًا للظروف الجوية السيئة المتوقعة في البحر، قد يكون من المحتمل أن تتعرض بعض خدمات العبارات الخاصة بنا إلى اضطراب مؤقت. يرجى من العملاء الاتصال بمركز خدمة عملاء هيئة الطرق والمواصلات على الرقم 9090 800 للحصول على مزيد من المعلومات”.

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