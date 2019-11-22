كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نظرة على فندق دبليو في جزيرة ياس بأبوظبي

افتتح فندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس قبل أيام من أسبوع مزدحم في جزيرة ياس.

وأصبح فندق W Hotel الأول في العاصمة، الآن الفندق الوحيد في العالم الذي يقع على حلبة سباق Grand Prix.

ومع موقع حصري بين مضمار السباق والمرسى، سيكون فندق W Abu Dhabi – Yas Island في قلب الحدث عندما ينطلق سباق E1had Airways F1 Grand Prix يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر.

في الداخل ، هناك قصة مثيرة للاهتمام حيث يتم دمج التصميم الجريء والملون مع عناصر من شبه الجزيرة العربية التقليدية.

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ويعد Garage مركز الطعام الجديد في الفندق والذي يضم مجموعة من المنافذ، وحصل على مظهر مشابه لما قد تجده في مدينة أوروبية كبيرة. وفي الداخل، هناك خمسة مفاهيم للمطاعم بما في ذلك Meat Vault و Steam Table و Mezza Bar. وفي الجزء العلوي، يوجد Nikkei – وهو مطعم ياباني وبيروفي حيث توجد الألوان الداكنة الأنيقة لمطعم آسيوي راقي.

تبدأ الأسعار في فندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس من 478 درهماً في الليلة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

لمزيد من المعلومات والحجوزات يمكن زيارة موقع الفندق: www.marriott.com