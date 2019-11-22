فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع
تقدم دور السينما في الإمارات مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.
وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما في الإمارات هذا الأسبوع، بحسب موقع واتس أون:
Frozen 2
يعود الفيلم الكرتوني الشيق المنتظر بأحداث جديدة بعد سنوات من إنتاج الجزء الأول، وسيكون الأطفال على موعد مع مغامرات شيقة في هذا الجزء تحبس الأنفاس.
21 Bridges
المحقق (أندريس دافيس) يدخل في مطاردة شرسة مع قتلة شرطيين بعد إكتشافهما لمؤامرة ضخمة، حيث يجد نفسه في مطاردة لا تنتهي حينما تقرر السلطات غلق جميع جسور المدينة الـ21 لمنع دخول أو خروج أي شخص من جزيرة مانهاتن.
Last Christmas
تدور الأحداث حول عطلة رومانسية في لندن، لكن ما الذي سيحدث خلالها؟
Code 8
شاب يائس يمتلك صلاحيات خاصة يشتبك مع قوة شرطة عسكرية بعد ارتكاب جريمة صغيرة.
The Shed
تدور الأحداث حول ستان الذي يعيش مع جده ويحاول حماية أفضل صديق له من التنمر في المدرسة الثانوية. عندما يكتشف مخلوقًا قاتلًا لجأ إلى داخل صندوق أدواته ، يحاول محاربة الشيطان وحده إلى أن يكتشف صديقه وينفذ خطة شريرة.
Behind the Trees
بينما يتجول حبيبان في الراري الهندية، يصادفان واحدة من أخطر حالات طرد الأرواح الشريرة والجن من داخل فتاة تبلغ من العمر 11 عاما، وحينما تتعقد الأمور يقرر الثنائي مساعدتها مهما تكلف الأمر.
Knives Out
أحداث الفيلم تدور جريمة قتل حديثة بأسلوب كلاسيكي، حول هذه القصة يكون هناك لغز، فما هو؟
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