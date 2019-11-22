الامارات | محمد بن راشد للشباب العربي: نحن أمة لسانها وقرآنها باق ما بقيت الدنيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رسالة للشباب العربي قائلاً : نحن أمة عربية واحدة.. لسانها وقرآنها باق ما بقيت الدنيا.

وقال سموه في حسابه على "تويتر": "رسالتي للشباب العربي: نحن أمة عربية واحدة..نحن أمة عربية خالدة..نحن أمة لسانها وقرآنها باق ما بقيت الدنيا..نحن أمة أملها يتجدد..شبابها يتجدد..روحها تتجدد..قدرها أن تبقى ما بقيت الأرض. نحن لا نيأس لأن اليأس كفر ..اليأس عكس الحياة .. ونحن أمة كتبت لها الحياة...هكذا علمتني الحياة". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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