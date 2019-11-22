محمد بن زايد يتقبل التعازي من الرئيس الأفغاني ووفود الدول في وفاة سلطان بن زايد

أبوظبي (وام)

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من فخامة أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، ووفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الحكومية، إضافة إلى عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين.

وتقبل سموه التعازي كذلك من وفد المملكة العربية السعودية ممثلاً في صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.

كما قدم فخامة الرئيس الأفغاني والوفد السعودي التعازي إلى نجلي الفقيد الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان. وتقبل سموه ونجلا الفقيد التعازي، في قصر المشرف في أبوظبي، من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود ممثلاً عن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد، المستشار الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، ومعالي الشيخ محمد سعيد الكلباني، وزير التنمية الاجتماعية في السلطنة، وسمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وزير شؤون الديوان الملكي في مملكة البحرين، وليما ميقيرسا، وزير الدفاع في إثيوبيا.

كما قدم واجب العزاء في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ونقلت الوفود تعازي قادة بلدانهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كل من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من الشيوخ.