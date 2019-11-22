تفقد سير انتخابات «استشاري الشارقة».. سلطان القاسمي يؤكد أهمية التصويت للأكفأ

علي الهنوري ( الشارقة)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية إدلاء الناخبين بأصواتهم في العملية الانتخابية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واختيار من يرون فيه الكفاءة لتمثليهم ونقل أصواتهم وتأدية دورهم المهم في تطوير العمل الحكومي وخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال تفقد سموه صباح أمس، سير العملية الانتخابية للمجلس الاستشاري في المركز الانتخابي لمدينة الشارقة بنادي الشارقة للشطرنج.

وأشار سموه إلى دور المجالس البرلمانية في تحقيق التوازن مع بقية سلطات الدول القضائية والتنفيذية، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدول، ويحقق المصلحة العامة للفئات والأفراد كافة.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة التي تبذلها جميع اللجان وفرق العمل لإنجاح العملية الانتخابية للمجلس الاستشاري، والوصول بها إلى أفضل المستويات.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته على الآلية المتبعة في تسجيل الناخبين ومراحل الإدلاء بأصواتهم وفق أفضل الإجراءات المتبعة في المحافظة على خصوصية الناخبين، وتوفير كل التسهيلات لهم.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول إقبال الناخبين في المراكز الانتخابية بمدن ومناطق الإمارة والخدمات المقدمة لهم في مراحل العملية الانتخابية كافة.

كما اطلع سموه على غرفة العمليات الرئيسة في المركز الانتخابي لمدينة الشارقة التي يتم من خلالها متابعة وتأمين المراكز الانتخابية كافة في الإمارة بالتنسيق مع لجان وفرق عمل الانتخابات كافة.

كما اطلع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على آلية العملية الانتخابية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وتجهيزاتها التقنية ابتداء من استقبال الناخبين قبيل دخول بوابة المركز الانتخابي، وتوفير احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة للتسهيل عليهم مروراً بالبوابة الأمنية وتفقد بطاقات الهوية وصولاً إلى أجهزة التصويت، وانتهاء بوضع بطاقة اسم المرشح في صندوق الاقتراع.

وقدمت اللجنة العليا للانتخابات شرحاً حول غرفة العمليات الرئيسة في المركز الانتخابي لمدينة الشارقة، وآلية التنسيق مع المراكز الانتخابية المنتشرة في مدن ومناطق إمارة الشارقة.

‎ومن جهته، قال علي مصبح الطنيجي، رئيس مركز الذيد الانتخابي: «إن المقر شهد حضوراً كثيفاً من الصباح الباكر أمس، وجرت العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر بفضل توجيهات القيادة الحكيمة»، مشيراً

إلى أن جميع الموظفين يقدمون كل ما لديهم من أجل نجاح العرس الانتخابي.