3 دقائق للتصويت في انتخابات «استشاري الشارقة»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

شهد اليوم الثاني من انتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة إقبالاً ملحوظاً من قبل الناخبين والناخبات في مدينة الشارقة، حيث شهد المركز الانتخابي الرئيس في الإمارة والواقع في مركز الشارقة للشطرنج، إقبالاً كبيراً، إذ توافد عدد كبير من المواطنين للمشاركة في العرس الانتخابي في دورتها الثانية، وقد أجمع الناخبون والناخبات على أن إجراءات العملية الانتخابية لا تستغرق أكثر من 3 دقائق، كما أشاروا إلى أن عملية التصويت والانتخاب، لا بد من أن تكون من أجل المرشح الذي يستحق، والذي يحمل سمعة طبية في جانب خدمة أفراد المجتمع.

وقال حمد عبيد البلوشي: «من الضروري المشاركة في العملية الانتخابية، من أجل إنجاحها، وحتى تؤتي ثمارها في خدمة المواطنين والإمارة، وإيصال أصواتهم إلى قبة المجلس، عبر اختيار المرشح المناسب والذي يقدم برنامجاً جيداً».

وأشار عبد الرحمن الزرعوني إلى أن هذه مشاركته الثانية في الانتخاب، حيث كانت له تجربة في المشاركة في المجلس الوطني، مؤكداً أن الإجراءات، والتسهيلات سلسة، ومنظمة وواضحة ولم يواجه خلال الإجراءات أي صعوبات في عملية التصويت، حيث إن أعضاء اللجنة كانوا مرحبين، ومدربين على أفضل وجه.

بدورها، أكدت الناخبة آمنة حسن الصايغ، أن الإجراءات كانت منظمة، كما أن مكان المركز مناسب للجميع، ويستقبل عدداً كبيراً من الجمهور والخدمات متوافرة كافة، سواء للناخبين والناخبات أو لأصحاب الهمم، وأشادت بسير العملية الانتخابية لهذه الدورة وبرامج المرشحين، حيث إن المنافسة في هذه الدورة كانت أشد من المرة السابقة، متمنية النجاح والتوفيق للجميع.

من جهتها، أشادت الناخبة نجاح محمد بالإجراءات، معبّرة عن فرحتها وسعادتها بمشاركتها في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة واجب على المواطنين والمواطنات، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي دعا أبناءه المواطنين للمشاركة لإنجاح هذه العلمية الديمقراطية.

كما أكدت الناخبة وداد الأميري، أنها لم تواجه أي معوقات خلال عملية التصويت، لكنها ترى أنه من الضروري أن يتم اختيار المرشح بناءً على برنامجه الانتخابي، وسيرته الاجتماعية، ومدى استحقاقه للصوت، حيث إن ذلك أمانة لا بد أن يتم اختيار من يحملها بعناية.